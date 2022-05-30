女壘／副院長蔡其昌開球　感謝兆基企業支持女壘

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此外，他也特別感謝兆基企業支持在地，冠名兆基穿山甲，未來希望有更多球隊參與及更多企業支持壘球運動，希望有更多選手有機會得到協助。
張嘉芸勝利打點 嘉南鷹中止2連敗
2022企業女子壘球聯賽今（29）日（日）首場賽事由地主兆基穿山甲遇到強敵福添福嘉南鷹，結果嘉南鷹打線在7局上大爆發，靠著張嘉芸的勝利打點，以及林志霙轟出2分砲，終場以6:4贏球，中止2連敗。
兩隊此役依舊是打擊兇猛，首局兆基穿山甲以石佳青敲出安打先馳得點，福添福嘉南鷹2局上由吳羽昕敲出安打後，靠著對方發生失誤先追平。
5局上兆基穿山甲攻勢再起，由黃欣敲安後，石佳青又補上適時安打超前。
不過7局上嘉南鷹後段棒次串連，楊依婷敲出左外野二壘安打建功，張嘉芸打出左外野2分打點安打，加上林志霙補上2分砲，嘉南鷹單局攻下5分逆轉，儘管兆基穿山甲下半局攻下2分反擊，最終仍不幸落敗。
朱怡珊5局好投 助新世紀黃蜂5連勝
2022企業女子壘球聯賽今（29）日（日）第二場賽事，由新世紀黃蜂以6:1擊敗臺北臺產熊讚，先發投手朱怡珊5局僅失1分，加上黃蜂打線在4局上單局打下5分大局，終場就以6:1贏球。
此役3局上新世紀黃蜂就由二棒沈筱琳敲出右外野安打先馳得點，雖然下半局臺北臺產熊讚由張詠琦敲安追平比數。
不過4局上黃蜂打線大爆發，全隊狂打一輪，池亦庭獲保送後，陳詩婷、石婕珮連續安打，林宜穎被觸身球砸中，沈嘉玟獲保送擠回分數。
加上沈筱琳又被觸身上壘，林鳳珍一棒打回2分，潘竹瑜敲出游擊滾地球造成對方失誤，單局新世紀黃蜂就攻下5分奠定勝基。
朱怡珊先發5局僅失1分，被打5安打，3次三振，施彩芸後援2局無失分，幫助球隊守住勝利。