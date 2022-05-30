未來20年恐出現新的流行病！比爾蓋茲：人類應提早準備

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比爾蓋茲提議，人類必須能更快、更好的進行已經在做的事情，沒有人能保證下次大流行是由冠狀病毒、流感或某種尚未被發現的病原體引起，但通過更好的監測系統和實驗室診斷，應該能夠在疫情爆發前，就迅速確定源頭，並制定醫療對策，防止情況失控。
比爾蓋茲指出，需要不斷的練習，定期舉行流行疾病演習，並資助一支由數千人組成的全球流行病消防隊伍，來應對全球流行病，監督世界衛生組織，世界衛生大會等機構。
以美國為例，美國的新冠染疫率和死亡率在全球名列前茅，美國疾病控制和預防中心未能及時推出足夠規模的病毒檢測，導致接觸者追蹤和隔離延誤，這一部分也跟美國的聯邦體制有關，但相比之下，新加坡、越南和加拿大等國在2003年遭受了SARS重創時已吸取教訓，對此次新冠來襲做了相對迅速而果斷的處理。
比爾蓋茲表示，人類可能在未來20年面臨新的全球大流行疾病，或許是因為人造病毒，或氣候變遷導致的自然大流行，其中後者的發生機率有50%，並提議世衛組織（WHO）增加預算，建立一個由不同領域的3000名專家組成之國際團隊，透過將數據系統化，及時找出可能爆發的疫情和地點，每年預算約在10億美元（折合新台幣約300億）左右。
至於近期引起全球關注的另一項疾病-猴痘，比爾蓋茲則聲稱，保持警覺是好事，也有必要分析為何這波猴痘疫情會出現在罕見的地方，這意味著病毒的傳播方式可能發生了某種變化，但基本上應該不會是下個大流行的疾病。
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