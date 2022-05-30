北韓單日發燒重回10萬例！疫情反覆　金正恩疑壓力大復胖

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此外，北韓最高領導人金正恩的體重，也成為韓媒在這波疫情中的關注焦點。有當地傳媒將本月金正恩主持召開的多場防疫會議照片，和去年12月的照片進行對比，發現去年底的勞動黨全體會議照片中，金正恩的下巴現相對清晰，襯衫領口也比較寬鬆。然而，在今年5月發布的照片裡，金正恩頸部卻顯得被勒得很緊，臉龐圓潤、明顯發福。
報導聲稱，北韓領導人的體重是其健康狀況的重要指標之一，甚至關乎北韓政權穩定，因此韓國情報部門始終密切關注北韓領導人的體重變化。據韓國國家情報院消息，金正恩2012年剛執政時，體重為90公斤，2014年和2016年分別增至120公斤和130公斤，2019年更是增至140公斤，後來成功甩掉20公斤，可能是對於家族過胖及心血管疾病史感到警惕。
報導並引述分析認為，北韓今年多次舉辦大型活動，如金正日80歲冥誕、金日成110歲冥誕、人民革命軍建軍90週年紀念等，加上4月底開始爆發疑似新冠肺炎的全國性疫情，令金正恩壓力倍增，無心減肥，並反應在他的體重上。韓國北韓大學院大學教授金聖敬表示，任何國家的領導人都會因疫情防控感到壓力，金正恩也不例外。
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