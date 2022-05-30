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北韓單日發燒重回10萬例！疫情反覆　金正恩疑壓力大復胖

▲有韓媒將金正恩去年底（左）與今年5月（右）的照片做比較，發現他疑似有復胖的傾向，不排除是壓力大等因素造成。（圖／美聯社／達志影像）
▲有韓媒將金正恩去年底（左）與今年5月（右）的照片做比較，發現他疑似有復胖的傾向，不排除是壓力大等因素造成。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-05-30 07:57:13

北韓爆發新冠疫情一事引發全球關注，在連續2天單日新增發燒病例都低於10萬後，一度引發外界對於北韓疫情趨緩的揣測，不過根據30日的最新數據，當地29日新增發燒個案又重回逾10萬例。

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根據《韓聯社》報導，北韓官媒30日援引國家應急指揮部消息，聲稱新增10萬710例發燒，1人死亡。自12日首次公布疑似感染新冠患者的數據以來，北韓發燒人數一度爆增至單日30萬，隨後在27日和28日分別通報8萬8520和8萬9500例，跌破10萬大關，但沒幾天又再次攀升至逾10萬例。

此外，北韓最高領導人金正恩的體重，也成為韓媒在這波疫情中的關注焦點。有當地傳媒將本月金正恩主持召開的多場防疫會議照片，和去年12月的照片進行對比，發現去年底的勞動黨全體會議照片中，金正恩的下巴現相對清晰，襯衫領口也比較寬鬆。然而，在今年5月發布的照片裡，金正恩頸部卻顯得被勒得很緊，臉龐圓潤、明顯發福。

報導聲稱，北韓領導人的體重是其健康狀況的重要指標之一，甚至關乎北韓政權穩定，因此韓國情報部門始終密切關注北韓領導人的體重變化。據韓國國家情報院消息，金正恩2012年剛執政時，體重為90公斤，2014年和2016年分別增至120公斤和130公斤，2019年更是增至140公斤，後來成功甩掉20公斤，可能是對於家族過胖及心血管疾病史感到警惕。

報導並引述分析認為，北韓今年多次舉辦大型活動，如金正日80歲冥誕、金日成110歲冥誕、人民革命軍建軍90週年紀念等，加上4月底開始爆發疑似新冠肺炎的全國性疫情，令金正恩壓力倍增，無心減肥，並反應在他的體重上。韓國北韓大學院大學教授金聖敬表示，任何國家的領導人都會因疫情防控感到壓力，金正恩也不例外。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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