知名作家黃大米真佛心！「出借豪宅」助員工確診父親隔離
新冠肺炎本土疫情延燒，擔心受病毒感染的焦慮籠罩全民，然而疫情之下還是有感動人心的溫情。知名網路作家黃大米的一位員工，他的父親不小心確診了，由於年紀不到70歲，目前沒有防疫旅館可以住，令全家相當緊張，黃大米聽聞消息後二話不說，直接「出借豪宅」讓員工父親隔離。疫情期間還願意將房子借給需要的人隔離，網友大推真的是「佛心老闆」。
黃大米昨晚於粉絲專頁上提到，全家位於高雄的小幫手爸爸確診了，雖然員工快篩幸好是陰性，但這位父親年紀不到70歲，一時沒有防疫旅館可以住，讓員工一家很緊張。人在台北的黃大米，馬上「出借豪宅」讓員工父親暫住隔離，「房子空著也空著，不如就讓有需要的人去住吧」。
深怕大家擔心，黃大米還自己聲明，小幫手全家都在高雄，員工爸爸「沒有確診後還趴趴走」。出借無人居住的高雄房子給確診的員工父親隔離，黃大米善舉一曝光，讓網友大讚「人美心善」、「好人一生平安」，還有粉絲直說「超級好的老闆」喊話缺小幫手時要應徵。
媒體記者出身的黃大米，在競爭壓力極大的電視圈爬到主管位階，轉戰作家身份出書，以「大白話」寫出上班族職場血淚，令無數人心有戚戚焉，作品榮登暢銷書排行榜。
晉身暢銷書作家後，黃大米即使演講、節目及廣告邀約不斷，仍保有正職工作，只花一年多時間便償還百萬房貸，現於北高兩地都有置產。平時在粉絲團上以幽默的生活見解擁有23萬人追蹤，誠懇實在的「勸敗文」帶貨能力極強，更時常捐出善款熱心公益。愛護員工的善舉一曝光，不少人再度被她圈粉，追隨已久的頭號粉絲還嘴甜直誇「金城武是妳的了」，她也樂得回覆「我老公一直以來都很愛我」，趣味對話讓人感受滿滿正能量。
※【NOWnews 今日新聞
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