急診媽抱嬰哭找醫護2小時！男發同情文遭網狂砲：帶風向

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男網友也提到，這期間，半夜的急診室傳來一名女子的哭喊聲，他見她懷裡抱著一個嬰兒，癱軟得哭喊「我等了2個多小時，沒人幫我，救救我的孩子」，讓他相當疑惑的是，急診室與新冠門診一牆之隔，人群稀稀落落，不到二十個人在排隊，卻不見醫護蹤影。
男網友說，夜間戶外溫度30度悶熱，蚊子漫天飛舞，讓他納悶的是「現場的病人並不多」，可是大多數時間沒見到醫護，還讓老人家徹夜等待，中間沒有任何人來招呼或關心他們身體狀況，反問「這樣好嗎？」，並表示急診室內媽媽哭嚎的聲音，猶在耳邊迴盪。
此貼文一出，眾多網友湧入為醫護發聲，直言「忙碌的護理人員是你看不見的」、「醫療人員人力不足，有的確診也無法上班」、「你所看到覺得不忙，事實她們醫護人員在急診室像戰爭一樣」、「生病的不只有你，又不是只有你需要等醫生」、「人家夠累了還要把你當貴賓嗎？」、「到急診只要有呼吸心跳就是要等啊！這不是常識嗎?」、「看完只覺得你真自私」，更有人說此文「標準造謠帶風向的文章，醫護已經很可憐了還想把責任推給他們嗎？」、「媽媽抱小孩背影照？是在造謠嗎」。（編輯：林莞茜）
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