COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

急診媽抱嬰哭找醫護2小時！男發同情文遭網狂砲：帶風向

▲一名男網友在臉書上發文，納悶現場待診人數不到20個，卻等了6小時才看完診。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書）
▲一名男網友在臉書上發文，納悶現場待診人數不到20個，卻等了6小時才看完診。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書）

編輯中心／綜合報導

2022-05-30 09:54:57

一名男網友28日晚間19時40分，帶著染疫的父母到高雄某醫院就診，直到凌晨01時20分才離開，在將近6小時的就診過程，除了溫度悶熱、蚊子漫天飛舞難耐外，男網友見一名女子，懷裡抱著嬰兒，癱軟哭喊著「我等了兩個多小時，沒人幫我，救救我的孩子」，讓他不禁納悶現場人不多，卻一直沒看到醫護前來關心，反問「這樣好嗎」。貼文一出掀起網友熱議，紛紛為醫護發聲，抨擊此文「標準造謠帶風向」、「出一張嘴就好」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名男網友在臉書社團《爆料公社二社 》發文指出，28日19時40分，他帶著染疫的年邁父母親到了號稱高雄某醫院看診，直到29日凌晨1時20分才身心俱疲離開，他說，這六個多小時的等待，量血壓血氧，醫生電話問診，照X光，拿藥，每個動作至少間隔一小時以上，現場老人家居多，然「待診人數目測不超過20人」，因此他向醫護反應為何這麼久，只得到她面有難色地說人員不足，要跟院方反應。

男網友也提到，這期間，半夜的急診室傳來一名女子的哭喊聲，他見她懷裡抱著一個嬰兒，癱軟得哭喊「我等了2個多小時，沒人幫我，救救我的孩子」，讓他相當疑惑的是，急診室與新冠門診一牆之隔，人群稀稀落落，不到二十個人在排隊，卻不見醫護蹤影。

▲一名男網友在臉書上發文，納悶現場待診人數不到20個，卻等了6小時才看完診。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書）
▲一名男網友在臉書上發文，納悶現場待診人數不到20個，卻等了6小時才看完診。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書）
男網友說，夜間戶外溫度30度悶熱，蚊子漫天飛舞，讓他納悶的是「現場的病人並不多」，可是大多數時間沒見到醫護，還讓老人家徹夜等待，中間沒有任何人來招呼或關心他們身體狀況，反問「這樣好嗎？」，並表示急診室內媽媽哭嚎的聲音，猶在耳邊迴盪。

此貼文一出，眾多網友湧入為醫護發聲，直言「忙碌的護理人員是你看不見的」、「醫療人員人力不足，有的確診也無法上班」、「你所看到覺得不忙，事實她們醫護人員在急診室像戰爭一樣」、「生病的不只有你，又不是只有你需要等醫生」、「人家夠累了還要把你當貴賓嗎？」、「到急診只要有呼吸心跳就是要等啊！這不是常識嗎?」、「看完只覺得你真自私」，更有人說此文「標準造謠帶風向的文章，醫護已經很可憐了還想把責任推給他們嗎？」、「媽媽抱小孩背影照？是在造謠嗎」。（編輯：林莞茜）

▲一名男網友在臉書上發文，遭網友質疑造謠、帶風向。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書）
▲一名男網友在臉書上發文，遭網友質疑造謠、帶風向。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

雙北住院收治、急診人次「下降」！指揮中心：中南部上升

1天1萬津貼！傳醫護怨領不到　陳時中：令7月前完成發放

家長免擔心！陳時中掛保證：疫苗貨量110萬「一定夠打」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀