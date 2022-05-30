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紐約拳賽誤傳槍響爆踩踏　大坂直美嚇呆

▲美國紐約一場拳擊賽事發生一起因槍擊謠言而起的踩踏事件，造成10多人受傷。圖為事發的布魯克林（Brooklyn）巴克萊中心（Barclays Center）。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國紐約一場拳擊賽事發生一起因槍擊謠言而起的踩踏事件，造成10多人受傷。圖為事發的布魯克林（Brooklyn）巴克萊中心（Barclays Center）。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-05-30 10:34:39

（中央社紐約29日綜合外電報導）美國紐約一場拳擊賽事發生一起因槍擊謠言而起的踩踏事件，造成10多人受傷。日本女網好手大坂直美當時人也在現場，她事後推文說，她真的被嚇呆了。

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美國本月發生多起大規模槍擊事件後，人心惶惶。警方說，紐約這場拳擊比賽昨天深夜結束，觀眾魚貫離場的同時，現場傳出有人開槍的謠言，引發群眾驚慌推擠，布魯克林（Brooklyn）巴克萊中心（Barclays Center）現場一片混亂。

推特（Twitter）貼文和社群媒體影像畫面顯示，有許多人衝回體育場尋求掩護，有些人在爬過座位區或蹲在地上時將其他人撞倒。

警方告訴路透社，「沒有發生槍擊事件，也沒有槍枝」。

紐約市警方發言人說：「人們聽見很大的聲響，以為是槍聲。」「僅此而已。有10人受到輕傷。」

美國近來槍擊事件頻傳，德州西南部小鎮尤瓦爾迪（Uvalde）一所小學24日發生大規模槍擊案，導致21人死亡，其中包括19名學童和兩名教師。

此前10天，一名白人槍手14日在紐約州水牛城（Buffalo）一家連鎖超市開槍射殺10人，美國聯邦調查局（FBI）表示，正朝仇恨犯罪和出於種族動機的暴力極端主義，調查這起事件。

巴克萊中心並未立即發表評論。

美國國家廣播公司紐約分台（NBC New York）報導，在場觀眾包括日本女網名將大坂直美（Naomi Osaka），她在推特分享當時聽見有人高喊有槍手在現場，趕緊就地尋求掩護的過程。

大坂直美說︰「我當時人在巴克萊中心，突然聽到群眾喧囂的聲音，又看見好多人在跑，有人向我們大喊有槍手，我們立即躲進一個房間，然後把門關上。」

社群媒體上的其他貼文，也可見到這起踩踏事件發生後，碎玻璃、桌子和群眾遺留下的個人物品散落在巴克萊中心部分區域。

有網友在推特推文說：「驚恐一瞬間，人群湧回巴克萊中心，我怕的是有槍手在現場開火，不過事實證明沒有發生這類事件。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110530

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