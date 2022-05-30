最快9月開班！我國開放4產業移工讀四技二專進修部

國發會及教育部規畫自111學年起，由科大和企業合作開班，鼓勵製造業、營造業、農業及養護機構30歲以下、來台工作滿三年，且具備高中以上學歷的年輕移工，可進入四技二專進修部就讀，年輕移工畢業後可依「僑外生留台工作評點新制」或「留用外國中階技術人力政策」提升職能後在台居留，目標至2030年為六萬人。
國發會2021年推出強化人口及移民政策執行架構及做法規畫，望借助移工填補國內勞動力缺口。據國發會今年3月調查，目前共有16家企業，擬培育933位年輕移工，為進一步確認各校與企業是否成班，教育部將於6月7日召開研商會議，最快今年9月開班。
根據教育部初步規畫，考量移工工作特性包括輪班、大夜班，因此也提出六項原則。其中包含上課地點經與企業合作評估工作型態，如大夜班得不受上課地點法規限制；大專校院於前一學年度核定招生總名額內，有本國學生未招足情形者，得以外國學生名額補足，並應報教育部核定，同時也算入註冊率。
若以外加名額辦理專班，科系得暫緩列計生師比，但學校後續每學年度應配合生師比考核時程，提供年輕移工在職進修專班生師比相關數據；年輕移工每學期至少修九學分課程，學校應為移工規畫華語能力相關課程，如於升專二時，華語應達A2等級。
教育部也提到，考量年輕移工來台目的是工作，而非以求學為目的，因此企業所填報的年輕移工進修名額，不一定與年輕移工實際有意願進修的名額相等。教育部將依企業需求確立進修技能及所在地點，媒合鄰近具相關科系及學制的技專校院協助開班。