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網球／8強將再戰喬帥　Nadal：每一場都當法網最終戰在打

▲「蠻牛」Rafael Nadal以及「喬帥」Novak Djokovic將再度交手。（圖／美聯社／達志影像）
▲「蠻牛」Rafael Nadal以及「喬帥」Novak Djokovic將再度交手。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-05-30 09:56:00

2022年法網八強即將贏來史上第59次「喬納大戰」，在2022年法網男單八強，Rafael Nadal和Novak Djokovic將會第10次的在羅蘭加洛斯進行交手，兩人賽前也分別對此發表看法。

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Nadal在16強花費了相當大的精力，歷經4小時21分鐘、打滿5盤，才驚險戰勝了加拿大好手Felix Auger-Aliassime過關；將較之下，Djokovic的晉級之路就輕鬆得多，他以直落三淘汰了Diego Schwartzman，同樣是第16度闖進法網男單8強。

提前對陣Djokovic，Nadal坦言會是一個很大的挑戰，也直言他現在會把每一場都當成法網最終戰來打。開季拿下澳網，取得強勢的開局，「蠻牛」之後卻又再度受到傷病困擾，但對此他樂觀以對，享受每一場賽事。

「我不能有太多抱怨，因為現在我都打到法網八強了，而即使在羅馬收到了積極的信號，但事實是在2周半前我甚至都不確定自己還能否參加法網。所以我要好好享受能夠再打一年法網。說實話，我在這裡打的每一場比賽，我都不知道是否會是我網球生涯中在羅蘭加洛斯的最後一場比賽。這就是我現在的情況。」Nadal如此說道。

Djokovic早先一步完成了16強的比賽，賽後記者會上，他回首了過去兩人在此的交手，「我花了很多年才在這裡贏得冠軍。當然，我在這此有過心碎時刻，許多次決賽和四強戰，以及驚心動魄的馬拉松大戰，主要都是在2016年之前對陣Rafal。當然，在 16年奪冠是非常特別、激動的一刻。真的，那是一種巨大的解脫，比什麼都重要。」

對於即將迎來一場考驗體能的戰鬥，Djokovic慶幸自己今天能提前結束比賽，「我很高興今天這場沒有耗費太多時間，因為將會迎來一場體能的考驗。過去幾場我一直都感覺不錯，包括一直以來的擊球方式等等。我將專注於我需要做得事情，我覺得無論對手是誰，我都有機會贏球。」

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