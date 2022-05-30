網球／8強將再戰喬帥　Nadal：每一場都當法網最終戰在打

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提前對陣Djokovic，Nadal坦言會是一個很大的挑戰，也直言他現在會把每一場都當成法網最終戰來打。開季拿下澳網，取得強勢的開局，「蠻牛」之後卻又再度受到傷病困擾，但對此他樂觀以對，享受每一場賽事。
「我不能有太多抱怨，因為現在我都打到法網八強了，而即使在羅馬收到了積極的信號，但事實是在2周半前我甚至都不確定自己還能否參加法網。所以我要好好享受能夠再打一年法網。說實話，我在這裡打的每一場比賽，我都不知道是否會是我網球生涯中在羅蘭加洛斯的最後一場比賽。這就是我現在的情況。」Nadal如此說道。
Djokovic早先一步完成了16強的比賽，賽後記者會上，他回首了過去兩人在此的交手，「我花了很多年才在這裡贏得冠軍。當然，我在這此有過心碎時刻，許多次決賽和四強戰，以及驚心動魄的馬拉松大戰，主要都是在2016年之前對陣Rafal。當然，在 16年奪冠是非常特別、激動的一刻。真的，那是一種巨大的解脫，比什麼都重要。」
對於即將迎來一場考驗體能的戰鬥，Djokovic慶幸自己今天能提前結束比賽，「我很高興今天這場沒有耗費太多時間，因為將會迎來一場體能的考驗。過去幾場我一直都感覺不錯，包括一直以來的擊球方式等等。我將專注於我需要做得事情，我覺得無論對手是誰，我都有機會贏球。」