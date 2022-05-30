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外傳N95口罩不足？經濟部：供應無虞、可申請撥補

▲近日媒體報導屏東地區醫院N95口罩不足，跨區求口罩，對此，經濟部工業局回應，目前市場上並無N95口罩缺貨情事，醫療院所若有N95口罩的緊急迫切需求，可隨時向所在地衛生局申請。（示意圖／翻攝自The Independence ）
▲近日媒體報導屏東地區醫院N95口罩不足，跨區求口罩，對此，經濟部工業局回應，目前市場上並無N95口罩缺貨情事，醫療院所若有N95口罩的緊急迫切需求，可隨時向所在地衛生局申請。（示意圖／翻攝自The Independence ）

記者鄭妤安／台北報導

2022-05-30 10:09:53

台灣本土疫情發燒！不少人擔心醫療量能會崩盤，近日媒體報導屏東地區醫院N95口罩不足，跨區求口罩，對此，經濟部工業局說明，我國符合指揮中心徵用規格的N95口罩，每日正常產能為33萬片，最高可達61萬片，目前供應無虞，並無缺貨。醫療院所若有N95口罩的緊急迫切需求，可向在地衛生局申請，指揮中心也已請屏東衛生局主動了解地區醫院庫存及需求。  

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針對媒體報導稱屏東地區醫院N95口罩不足，跨區求口罩一事，經濟部昨（29）日晚間發新聞稿指出，目前中央、衛生局及醫院N95口罩庫存均相當充足，足以因應此波COVID-19疫情防治需求。

經濟部進一步表示，我國符合指揮中心徵用規格的N95口罩，每日正常產能為33萬片，最高甚至可達61萬片，確定供應無虞。為了維持醫院安全儲備量，指揮中心每月會定期撥補醫院N95口罩，並視疫情狀況調整撥補頻率，以及依國內疫情防治需求撥補N95口罩給地方政府衛生局統籌運用。  

據了解，指揮中心近期已經撥補22縣市醫院N95口罩，是原先安全儲備量的2倍，以及撥發N95口罩給地方政府衛生局統籌分配轄區公務機關或醫療院所等機構使用，而根據指揮中心調查，目前屏東地區醫院整體N95口罩庫存，高於其安全儲備量，為求慎重，已請屏東縣衛生局主動檢視轄區醫院N95口罩庫存情形，若有低於安全儲備量，應主動撥補。  

經濟部強調，目前市場上並無N95口罩缺貨情事，醫療院所若有N95口罩的緊急迫切需求，可隨時向所在地衛生局申請，若有長期需求，經濟部也可協助媒合向國內廠商洽購。

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