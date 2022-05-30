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打完疫苗就上學？全教產籲：教育部下令中小學遠距至期末

▲台北市中小學預計6月6日恢復實體上課，全教產今（30）日呼籲教育部下令全台中小學遠距至期末。（資料照／台北市政府提供）
▲台北市中小學預計6月6日恢復實體上課，全教產今（30）日呼籲教育部下令全台中小學遠距至期末。（資料照／台北市政府提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-30 10:09:52

台北市府盼在6月3日前，讓高中、國中、小學、幼稚園該打疫苗的學生都打過一輪，「打完疫苗安心上學去」，預計6月6日恢復實體上課。全國教育產業總工會今（30）日呼籲，教育部應下令中小學比照大專院校，遠距教學至期末。

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全教產指出，若國小學童打完1劑疫苗就可恢復實體上課，那為何國中到大學生打了至少2劑以上疫苗，當初也要停實體課？難道國小學童打完1劑即可迅速產生更多抗體？恢復實體課後，1個學生確診就要停課3天、停停上上、上上停停的噩夢又將來臨，此惡性輪迴將天天上演。

全教產理事長林碩杰質疑，恢復實體課後，由於學生怕被傳染仍可請防疫假，為了維護居隔與請防疫假學生的受教權，須採取混成教學，但教育部有給足教學現場齊全的配備了嗎？此外，線上和實體學生的期末評量與平時評量成績標準如何齊一？「線上學生的成績」和「實體學生的成績」勢將造就兩套標準，公平性必然引起爭議，家長與學生均不滿意。

林碩杰表示，學校教師確診或家人確診要居隔，造成學校難覓代課老師的問題，得到了解決了嗎？專任教師的課20節（最多達20個班），確診需居隔7天，學校難覓代課，教學組也很難排課，這些都比去年3級警戒停課時更為複雜。

全教產認為，目前並無廣效性的疫苗，確診後不代表不會再被傳染，且兒童中重症持續增加中，大眾應正確理解此傳染病的風險，目前沒有樂觀的理由，請教育部比照大專院校，讓中小學改線上遠距教學至期末，畢業典禮亦全改線上。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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