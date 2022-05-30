打完疫苗就上學？全教產籲：教育部下令中小學遠距至期末

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全教產理事長林碩杰質疑，恢復實體課後，由於學生怕被傳染仍可請防疫假，為了維護居隔與請防疫假學生的受教權，須採取混成教學，但教育部有給足教學現場齊全的配備了嗎？此外，線上和實體學生的期末評量與平時評量成績標準如何齊一？「線上學生的成績」和「實體學生的成績」勢將造就兩套標準，公平性必然引起爭議，家長與學生均不滿意。
林碩杰表示，學校教師確診或家人確診要居隔，造成學校難覓代課老師的問題，得到了解決了嗎？專任教師的課20節（最多達20個班），確診需居隔7天，學校難覓代課，教學組也很難排課，這些都比去年3級警戒停課時更為複雜。
全教產認為，目前並無廣效性的疫苗，確診後不代表不會再被傳染，且兒童中重症持續增加中，大眾應正確理解此傳染病的風險，目前沒有樂觀的理由，請教育部比照大專院校，讓中小學改線上遠距教學至期末，畢業典禮亦全改線上。
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