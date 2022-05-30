許藍方多張「薄紗透視深V照」曝光 本人：不知道被拍
38歲「最美博士」許藍方憑亮眼外型、性知識專業常受邀上各大節目，成為半個藝人，臉書粉專超過100萬人追蹤。她近日PO出多張不經意被拍下的工作照，其中有穿透視薄低胸上衣的造型，贏得大批粉絲好評。
許藍方寫下生活隨筆，看到載著豬隻的卡車嘆「何時才可以停止殺戮或戰爭」，表示想轉吃素食，28日回答粉絲提問「博士，到底是誰問這個笨問題，妳還回答有事嗎？」她表示：「每個問題只要你問得出口，我就會認真回答，我不覺得有什麼聰明問題或笨問題的差別，我只在乎我的回答有沒有辦法讓你更了解。」
多篇文章都附上最新美照，有穿背心式上衣，露出白皙肩膀、鎖骨，還有黑色紗質V字服裝，裡頭的蕾絲內搭透出，營造內衣外穿的效果，若隱若現放送微性感，她說：「工作拍攝時，導演在我無意間拍攝的照片。喜歡自然的捕捉，雖然不知道那時候在看哪兒或在想什麼」、「我喜歡這一系列的拍照一瞬之我不知道在被拍」。
粉絲看了相片大讚：「不經意被拍下來的表情也很漂亮」、「博士太美了」、「不造假的瞬間，就是自然」、「腹有詩書氣自華，集智慧與高雅於一身」、「傳說中天然呆」、「認真做事的人真的都有一種自信美」、「妳很真，不假仙，做自己很讚地，加油」！（編輯：楊穎軒）