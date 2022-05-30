名家論壇》許毓仁／什麼是你人生最重要的資產？

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司法部長 Merrick Garland 則是呼籲哈佛畢業生把人生精華時光的一部分貢獻給公共領域。無論你學習的是科學、醫學、商業、公共政策、科學…等，這個個社會需要更多有能力的人出來服務更多人願意投身與公共政策領域去改變現狀。現在需要更多人才投入公共領域服務，當社會國家破裂時，更需要有能力的人投身到公共政策領域協助政府改革，透過各種方式創新去改善我們的社會。
的確，從2020年到2022 年，這三年之間這世界發生了巨大的變化，從新冠肺炎肆虐全球、美中競爭到供應鏈斷鏈、俄羅斯入侵烏克蘭到美國日益惡化的種族歧視和槍枝氾濫問題，以及最近影響民生劇烈的通貨膨脹和心理健康問題，這三年的改變似乎讓所有人活在一種莫名的壓力和恐懼的牢籠之中，過去建立起來的行為模式正在不斷地被顛覆中。社會體制也在不斷地被挑戰，學校教育政府、商業、媒體和政治等有影響力的組織面臨著信用破產。所以我們要問的問題是出在這樣混亂的年代，什麼是永恆不變的價值？
Harvard 校訓是真理，拉丁文叫VERITAS，對於真理的追尋、正直誠信以及善良是這所美國常春藤名校對哈佛畢業生的期許，也是能夠帶走的永恆價值。從這裡走出去除了有哈佛名校的光環之外，對於要面對的破碎的世界和價值觀崩壞的社會，他們更有更深的一層責任去改變它。
我和上千位哈佛畢業生坐在哈佛園裡面聆聽的這些演講，心中想的是這些人已經是中翹楚、天之驕子的哈佛畢業生們，他們已經比別人有更好的條件成功，有更棒的資源和人脈以及學歷，已經是人生勝利組了。對他們來說什麼是困難的？困難的是願意面對現實而且在困難和誘惑的時候依然能夠堅持原則、說實話和分辨什麼是虛偽、虛華和假裝。
的確，信任可能是你人生最重要的資產，而且信任是一點一點的累積起來，從你每次在面對困難或各種誘惑的時候能夠堅持原則、說實話。有時候說實話是傷人的，或是困難的。大部分的人會用掩飾的方式或者選擇不說實話，但是這並不是真切的。永恆價值的考驗是在困難的時候展現，透過良善和正直以及誠信能夠做得到，而這些道理不是哈佛專屬的，而是在於每一個堅定信念的個人，所以你有能力去改變周遭的環境、你有能力在工作中創新、你有能力啟發、幫助你的家人朋友他、讓你和你的人生伴侶變得更好。
●作者：許毓仁／哈佛甘迺迪學院訪問學者、前立法委員
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