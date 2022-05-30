中和2歲童重症死亡！父親哽咽出面：淚求「81分鐘真相」
新北市中和一名2歲男童，日前染疫後重度感染，成為國內首例兒童重症，送醫後抵抗病魔6日，仍不幸在4月19日凌晨病逝；其父在臉書上發文表示「回想整個送醫流程，實在是太無助、不甘心、充滿自責，每天都承受撕心裂肺的疼痛！」，今（30）日上午10時，他也首度出面召開記者會，要求政府告訴他，在等待救護車到來的81分鐘，到底發生了什麼。
男童父親今日還原事件，數度哽咽，落淚表示多次試圖求助中和衛生所，電話卻不通，前前後後四通撥給119的電話，卻等了81分鐘才有車、過了91分鐘才送達醫院，直言「是我們夫妻人生中最漫長的一段時間」，但孩子卻在奮鬥六天，在4月19日凌晨3:46分離開，讓他淚求「我只想要得到真相」，請求政府告訴他這段時間到底發生了什麼。
男童父親也說，自己身為台灣的公民，有權利知道真相，因此在5月27日時，已寄出申請書向新北市府以及衛福部疾病管署要求119、衛生所、衛生局、1922的通聯紀錄，希望可以讓整件事情被還原，並盼望政府機關之間的橫向聯繫、處置流程能被公開，讓整個制度有一個被檢討和改變的機會，不要讓其他孩子也可能會碰上同樣的遭遇。
對此，新北市長侯友宜，上午在新北市議會備詢時被問及此事時回應，每一條逝去的生命都令我們傷痛，我們一定會更周全保護，不讓生命留下遺憾「一定竭盡所能挽回每個人的寶貴生命」。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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