陳水扁國務機要費正式除罪　立院《會計法》火速三讀通過

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三讀過程中，民進黨團、時代力量黨團皆提出修正動議版本，民進黨立委最終挾持人數優勢通過法案。民進黨於提案說明中表示，有鑑於國務機要費由來可追溯至民國40、50年代，當時分為「機要費」與「特別費」兩筆，60年代則合併稱為「國務機要費」，顯見「機要費」與「特別費」的性質相同。
提案說明中也指出，「特別費」的報支及核銷等程序，數十年來儼然形成行政慣例，參與其業務的相關人員如各機關首長或其授權的承辦人員，對其處理方式已經產生一定程度的信賴，並且依照慣例辦理相關業務。另對於辦理國務機要費等相關業務的人員，其所按照行政慣例的行為，應該給予善意的信賴保護，以杜絕社會各界的爭議，並且給予解除相關人員的責任，因此提出《會計法》第99條之1條文修正草案。
上午8點開議前，民進黨立委洪申翰與國民黨立委洪孟楷即在佔領主席台過程中爆發推擠、口角，洪申翰被硬生生架出議場，雙方拉扯中洪申翰手指見血，與其推擠的洪孟楷則撞到牆，疑似扭傷脖子，坐在地上冰敷，雙雙掛彩。國民黨團其餘立委則在主席台、議事台上擺滿手舉牌與布條，寫著「力挺阿扁除罪，不顧孩子死活」，再度聲援因轉述醫師友人稱「很多孩子走了」而遭行政院長蘇貞昌下令查辦的藝人郭彥均。
民進黨團約於9點時成功搶回主席台，立法院副院長蔡其昌則在10點進入議場宣布開會，原先首案要處理111年度國營事業預算案，但國民黨團撤簽國營事業總預算案協商結論，蔡其昌因而裁示，繼續處理排在下一案的《會計法》，隨後開始進行二三讀，藍營力委開始向主席台撒假鈔、頭擲杯水，並試圖衝上主席台，時代力量立委陳椒華在過成中上台發言，表示對於今日的三讀感到遺憾，在野黨最後仍不敵民進黨人海戰術，全案在半小時內順利通過。
今日除了《會計法》三讀，另有涉及微型電動二輪車強制投保汽車責任險的《強制汽車責任保險法》部分條文修正草案、攸關刪除公務員以私人名義發表與職務有關談話應經長官許可、輪休制度及兼職等相關規定的《公務員服務法》及防止兒虐相關的《教保服務人員條例》。