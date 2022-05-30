奶粉之亂未平息！俄烏戰爭害缺這原料　供應危機難緩解

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由於許多生產商會使用葵花籽油做為產品添加關鍵脂肪，根據美國農業部，烏克蘭一直是葵花籽油最大出口國。但自俄烏衝突升級以來，葵花籽油出貨量將到極低水平。在烏克蘭農業領域投資的私募股權公司SigmaBleyzer LLC總裁Michael Bleyzer表示，他的公司通常每年能生產5萬噸葵花籽，但受到俄烏衝突影響，這個生長季預計產量只能達到平常的一半。
在俄羅斯封鎖烏克蘭港口後，導致該國大部分食用油無法出貨，更連帶拉高葵花籽油以及其替代品，如棕櫚油和菜籽油的價格。
配方奶粉中含有混合油，以補充嬰兒生長所需的健康脂肪。德州兒童醫院兒科營養師Kristi King表示，葵花籽油一直是受歡迎的選擇，因為從歷史上來看，他很容易取得，含有大量必需脂肪酸，而且不會影響太多奶粉的味道。在各家公司爭相搶購葵花籽油的當下，專家表示，尋找替代來源，或改變配方、用類似的油來取代葵花籽油都需要時間。
專家指出，配方奶粉製造商也正考慮使用另一種由來取代葵花籽油，但作為替代成份的棕櫚油也在今年4月後變得難以購買，因為棕櫚油最大生產國印尼為了化解國內供應壓力，而暫停棕櫚油出口。
福斯新聞27日引述數據匯集公司（Datasembly）數據報導，美國嬰兒配方奶粉缺貨率4月達30%，5月初升至43%，而截至5月22日那一週，全國嬰兒配方奶粉缺貨率上升至70%，較前一週的45%明顯增長。