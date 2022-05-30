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買房預算千萬選哪裡？六都15個低總重劃區「這裡」最划算

▲台南市南區舉喜重劃區因房價親民，吸引不少首購族關注。（圖／591房屋交易網提供）
▲台南市南區舉喜重劃區因房價親民，吸引不少首購族關注。（圖／591房屋交易網提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-30 10:51:32

房價高漲，近期央行又持續升息加上限縮貸款年限，購屋族的房貸壓力越來越大，低總價的房子再度成為市場焦點。《591實價登錄》統計全台近一年重劃區交易，共發現15區總價親民的熱門重劃區；在六都加上新竹縣市中，除台北市因房價過高未能進榜外，就以台南市最親民，不僅有水交社、國平、舉喜、市政4區上榜，總價也僅不到千萬元；至於高雄、新北市則各有3區；台中、桃園分別有2區進榜；反觀新竹縣市不僅只有金雅舊社重劃區進榜，成交總價更是突破千萬，僅次於新北市，購屋族選擇對來說十分有限。 

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數字科技(5287)旗下的《591實價登錄》統計近一年全台重劃區預售屋及新成屋的大樓、華廈交易，其中北台灣以總價1200萬、中南部總價1000萬作為篩選標準，結果顯示台南市共4區上榜，選擇最多，新竹縣市則正好相反。591房屋交易網新聞公關組組長畢務潔分析，由於重劃區擁有完整區域規劃及發展潛力等優勢，加上不少地區機能仍處發展期，房價漲勢未起，若能在千萬預算內成家，對一般買分負擔相對輕鬆，因此討論度始終居高不下。

以台南市來說，相較其他縣市，目前房價基期較低，因此仍有不少親民區塊可供選擇。如位於台南市南區的舉喜重劃區，雖說距市區較遠，但在1字頭房價、台86快速道路等誘因下，仍吸引南科、安平等地就業族客群出手；另外同為南區的水交社重劃區，由於緊鄰市區且地價相對便宜，近年吸引更大型建商紛紛搶進，目前當地價位已追漲到2字頭，後勢看好。 

高雄則有華鳳、高大特區、新市鎮等3區進榜，平均每坪行情約19~21萬，總價則介於700到800萬元間，雙雙為各縣市最低。其中總價最低的華鳳特區，知名度雖不若鄰近的文山特區，但在比價效應下仍引起大量首購族關注。《591實價登錄》新推出的獨立APP資料顯示，目前當地屋齡5年內的新案每坪成交約21~22萬元、中古屋則是18~19萬，若以適合小家庭，面積30坪左右的電梯大樓三房產品來說，預算仍可控制在千萬以內，CP值相對划算。 

反觀台中，以往被視為首購熱區的價格已追上市區，如北屯區內的十四期重劃區房價早已坐4望5，逼得首購族只能出走海線等低價區，如橫跨梧棲區、清水區台中港特區，雖然整體機能尚未成形，不過因價位親民且擁有捷運藍線預定站等期待值，已陸續吸引寶佳、聯悅、長虹、麗寶等大型建商積極搶進，有望成為台中下個房市首購天堂。 

至於新北市，畢務潔指出，隨著房價走高，現階段新北市想找到2字頭平實區塊已是所剩無幾，首購族想買房可說越來越難，像這次總價最高的五股洲子洋重劃區，目前僅存外圍部分新案及中古大樓符合篩選條件，其餘新建案無論單價、總價門檻都是越墊越高。不過其他兩區如淡海新市鎮、鶯歌鳳鳴重劃區，由於目前機能正在發展，整體價格也較為實惠。

桃竹方面，過去一年受低利率、熱錢等大環境影響，重劃區價格全面喊漲。其中新竹市僅有金雅舊社重劃區入選，平均總價1080萬更位居全國第二，僅次於新北市，對當地購屋族來說，選擇可說相當有限。

 

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