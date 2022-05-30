特企／光禹國際打造5D全息記者會　侯友宜力挺沉浸式體驗

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光禹降低門檻 推升3D全息記者會
然而，一場全息記者會建置所費不貲、是一般業者難以跨入的門檻，但全息技術關鍵在建模及投影技術、影像要做到虛實難辨、製作過要要非常精準。由於光禹國際具備大型展演、浮空劇院的技術、掌握許多光模投影技術，技術自主，降低導入成本。可以隨時複製全息展演模式，在巿場形成蝴蝶效應，為行銷巿場帶來新局。
透過3D全息科技展示，發展元宇宙行銷大勢所趨。透過全息投影技術做為記者會開場，讓消費者看到侯友宜巿長由穿梭在不同空間，極為震憾。但字維新也強調，一般全息表演需在大型劇院演出現，但一場小型記者會空間不到十分之一，猶如有一隻大象裝進小小的盒子中，這需要很多技術突破，這也正是光禹國際擅長的優勢。
從成立高雄HoloPark浮空劇院起，光禹國際不僅打開巿場知名度、也打開全息投影的潘朵拉。從地方政府、品牌廠商紛紛來洽談專案合作；疫情引發線上商機，加上行銷拼創意、汽車、3C品牌也來敲門洽詢不同樣貌沉浸式體驗，光禹國際更在去年拿下嘉義微文創開發案，以全息技術打造光影娛樂中心、世界藝術沉浸中心，開啟全息沉浸展示新時代。
全息IP化數位資產 線下線上全表演
光禹國際目前也積極為表演者打造全息IP化數位資產。透過全息裸眼5D技術，發揮坪效。字維新舉例，同樣的節目，但卻突破空間及時間、加場甚至倍數演出，同樣的，幫業者設計一套全息3D發表會，就可以到四處巡迴展示，或為選舉候選人打造IP、在疫情期間也能到各處發表政見、與民眾互動。
字維新認為，當行銷戰場從線下延伸到元宇宙空間、能抓住千禧世代的目光、才是未來行銷人的戰場。包括全息技術、到建模製作IP數位內容、場域經營，光禹國際整合平台發展出一條龍的營運模式，未來還可以更多廣告主、品牌業者合作打造更多沉浸式體驗，包括大型展覽、產品展示、虛擬偶像、異地共演都能逐一實現。