彩繪立蛋！金門移民署辦端午節趣味活動

端午節將至，移民署南區事務大隊金門縣服務站偕同金門縣專勤隊於端午節前夕邀請新住民家庭親子共同彩繪立蛋，由社工洪筱箏老師帶領大家彩繪DIY，結合節慶兼動手，共度了一個歡樂的端午佳節。
五月初五慶端午，除了吃粽子、掛香包、划龍舟之外還有什麼？就是立蛋，相傳於端午節當天正中午立蛋成功即可帶來一整年的好運，尤其新冠肺炎流行之際，除了自我防護外，更需要有一些好運氣。金門縣服務站社工洪筱箏老師特別讓新住民朋友把心目中美麗的圖案與話語，透過彩繪方式呈現在每顆雞蛋上，來自印尼的阿美提問是不是只有端午節才能成功立蛋，洪老師特別解釋，其實立蛋並不是只有端午節才能成功，只要找到蛋殼表面較粗較圓的蛋體，增加表面摩擦力與重心這個小撇步，隨時都可以成功。話說完，來自越南的小青即高興地對自己的「防疫祈福蛋」喊出立蛋成功，霎時吸引住所有新住民朋友驚訝的目光與掌聲，在防疫之餘增添了一些歡樂溫馨的氣氛。
金門縣服務站考量疫情造成新住民無法返鄉團聚過節，除藉由這次活動與新住民朋友共度佳節外，也向大家宣導在台居留權益、防堵非洲豬瘟及自111年3月1日起改碼為「1990」馬上幫您的外來人士在台生活諮詢服務熱線等資訊。移民署南區事務大隊金門縣服務站主任廖蔚蘭也呼籲，新住民朋友要持續做好防疫措施，共同鼓勵逾期停（居）留外來人口安心接種公費疫苗，相關資訊可洽詢金門縣服務站082-323695。最後仍不忘提醒新住民朋友假期出遊，應全程佩戴口罩，保持社交距離，保護自己也保護他人。