綠營強勢通過會計法三讀修正 民眾黨：遺憾缺乏理性討論
立法院院會今（30）日處理攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，國民黨團質疑是為前總統陳水扁貪汙除罪化，認為應該防疫優先，藍綠爆發多次衝突，國民黨立委甚至向主席台投擲杯水抗議，在混亂中完成表決，三讀修正通過國務機要費除罪化。台灣民眾黨對於修法缺乏溝通，衝突中完成感到遺憾。
民眾黨立委張其祿表示，特別費算是歷史共業，藍綠兩黨在修法過程中缺乏主張，也缺乏行政院的版本，主計總處也未提出審慎的研議，完全放任由執政黨立委提出，國民黨也使用強烈杯葛手段，造成修法過程缺乏實質討論。
張其祿指出，國務機要費到底是否為特別費，本來就有很大爭議，尤其這次修法可能涉及特定個人的回朔性修法，是否會造成有人因此脫罪，應該更審慎檢討，但是今日朝野兩黨在修法過程中缺乏討論，幾分鐘就強渡關山完成修法，沒有理性討論，政府行政部門也沒有相關態度，甚至是幫忙解套，他認為期期以為不可，不希望看到這樣的情況發生。
民眾黨團發表聲明指出，本會期即將結束，《會計法》修法未經充分討論，便急於通過，顯然不合理，應依據正常法治程序處理，然而目前都未見任何實質討論，國民兩黨又再次在立法院上演鬧劇，甚至出現水杯砸毀國父遺像的荒唐行徑，都背離立委被人民所賦予的期待。
民眾黨指出，過去監察院糾正主計總說明及調查總統府選用科目來看，難以斷定國務機要費等於首長特別費，民眾黨團呼籲，現階段不應直接表決強渡關山，而是結合學界和法界，釐清基本定義，再進行修法討論。