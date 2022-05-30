文策院新董事長彭俊亨盼成中繼投手　提升原生文化質與量

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李永得致詞時感謝丁曉菁和第一任董監事過去3年的辛苦和貢獻，新機構成立後面臨很多挑戰，但過去3年也慢慢步上軌道，建立起很好的基礎。丁曉菁和彭俊亨2位都先後擔任文化部次長，到文策院的董事長，一棒接一棒，也感謝各位新任董監事願意承擔，要借助第二屆董監事豐富的專長跟經驗，一起為文化內容產業努力；文策院未來在影視音、文創產業、時尚、投融資等會扮演越來越重要角色，我們常講說台灣文化內容產業在整軍經武的階段，文策院絕對是最重要、最前鋒的部隊，文化部會協助整合、爭取更多資源，讓第一線的部隊有更多子彈可用。
李永得說，盼行政法人比政府機關有更多的彈性，擺脫官方束縛與包袱，大膽投資，相信此次很多董監事，不管在金融、文化科技、各方面都有其專業，能對文策院帶來很大的幫助。
帶領文策院從無到有的丁曉菁，致詞時感謝文化部和董事會的支持，為文策院的第一哩路奠定良好的基礎，她也感性謝謝每一位願意在草創時期投入的同仁，期勉文策院持續向前，勇敢面對各種千變萬化的挑戰，讓台灣文化內容產業鍊更加完整、走上國際市場。
彭俊亨表示，期許自己成為好的中繼投手，站在原有基礎與成果，執行文策院行政法人的公共任務，幫助台灣文化內容產業業者發展的更好；過去董事會有訂定清楚策略目標，包括產業化、國際化、資源整合面向，未來可思考運用哪些行動方案、預算資源，去緊扣策略目標，如將文化產業投融資制度、系統建構的更完整，讓多元資金可挹注進來，提升台灣原生文化內容的質與量、以及IP內容的多元運用，特別是把台灣好的原生文化內容透過文策院的國際佈局，強化國際連結的網絡來行銷「台流」，也會思考如何導入文化科技，促進提升原生文化內容的質與量、公民參與、文化近用等，讓台灣軟實力被世界看到。
彭俊亨說，過去在文策院平台下，有做文化產業資訊、研究等，能提供業者、文化部產業趨勢與商情，協助產業界掌握脈動、政策參考，這些都是文策院應落實的公共任務，相信新一屆董監事會是文策院業務推動的助力，盼能凝聚向心力、一同努力，成為產業界的好夥伴。
關於院長人選，彭俊亨表示，十分肯定現任院長李明哲的表現，近期也會儘快召開董事會，並尊重董事會決議的事情。