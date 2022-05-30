COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

文策院新董事長彭俊亨盼成中繼投手　提升原生文化質與量

▲文策院今（30）日舉行董監事交接典禮，新任董事長彭俊亨（右）與第一屆董事長丁曉菁（左）進行交接，並由文化部長李永得（中）擔任監交人。（圖／記者李琦瑋攝，2022.05.30）
▲文策院今（30）日舉行董監事交接典禮，新任董事長彭俊亨（右）與第一屆董事長丁曉菁（左）進行交接，並由文化部長李永得（中）擔任監交人。（圖／記者李琦瑋攝，2022.05.30）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-30 11:28:50

文化內容策進院今（30）日在院內舉行第一、二屆董監事交接典禮，新任董事長彭俊亨與第一屆董事長丁曉菁進行交接，並由文化部長李永得擔任監交人。彭俊亨說，丁曉菁就像棒球的先發投手，開展許多機會，期許自己成為好的中繼投手，站在原有基礎與成果，提升原生文化內容的產量與品質。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天除彭俊亨外，音樂製作人陳珊妮、文化科技發展聯盟執行長黃宛華、台灣人工智慧發展基金會董事長杜奕瑾等多位董事也完成交接、獲董監事聘函。

李永得致詞時感謝丁曉菁和第一任董監事過去3年的辛苦和貢獻，新機構成立後面臨很多挑戰，但過去3年也慢慢步上軌道，建立起很好的基礎。丁曉菁和彭俊亨2位都先後擔任文化部次長，到文策院的董事長，一棒接一棒，也感謝各位新任董監事願意承擔，要借助第二屆董監事豐富的專長跟經驗，一起為文化內容產業努力；文策院未來在影視音、文創產業、時尚、投融資等會扮演越來越重要角色，我們常講說台灣文化內容產業在整軍經武的階段，文策院絕對是最重要、最前鋒的部隊，文化部會協助整合、爭取更多資源，讓第一線的部隊有更多子彈可用。

李永得說，盼行政法人比政府機關有更多的彈性，擺脫官方束縛與包袱，大膽投資，相信此次很多董監事，不管在金融、文化科技、各方面都有其專業，能對文策院帶來很大的幫助。

帶領文策院從無到有的丁曉菁，致詞時感謝文化部和董事會的支持，為文策院的第一哩路奠定良好的基礎，她也感性謝謝每一位願意在草創時期投入的同仁，期勉文策院持續向前，勇敢面對各種千變萬化的挑戰，讓台灣文化內容產業鍊更加完整、走上國際市場。

彭俊亨表示，期許自己成為好的中繼投手，站在原有基礎與成果，執行文策院行政法人的公共任務，幫助台灣文化內容產業業者發展的更好；過去董事會有訂定清楚策略目標，包括產業化、國際化、資源整合面向，未來可思考運用哪些行動方案、預算資源，去緊扣策略目標，如將文化產業投融資制度、系統建構的更完整，讓多元資金可挹注進來，提升台灣原生文化內容的質與量、以及IP內容的多元運用，特別是把台灣好的原生文化內容透過文策院的國際佈局，強化國際連結的網絡來行銷「台流」，也會思考如何導入文化科技，促進提升原生文化內容的質與量、公民參與、文化近用等，讓台灣軟實力被世界看到。

彭俊亨說，過去在文策院平台下，有做文化產業資訊、研究等，能提供業者、文化部產業趨勢與商情，協助產業界掌握脈動、政策參考，這些都是文策院應落實的公共任務，相信新一屆董監事會是文策院業務推動的助力，盼能凝聚向心力、一同努力，成為產業界的好夥伴。

關於院長人選，彭俊亨表示，十分肯定現任院長李明哲的表現，近期也會儘快召開董事會，並尊重董事會決議的事情。

文策院第二屆董監事出爐！文化部前次長彭俊亨任董事長

斥資上億！文策院偕凱渥設「台灣夢幻學院」培育演藝人才

全國文化會議落幕　李永得：以結構性及未來趨勢制定政策

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

繼續作答
即時
推薦閱讀