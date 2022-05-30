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青峰拿回蘇打綠！林暐哲放棄商標權：該放下了

▲林暐哲放棄蘇打綠商標。（圖／青峰臉書）
▲林暐哲放棄蘇打綠商標。（圖／青峰臉書）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-05-30 11:41:412022-05-30 12:08:59

吳青峰2020年公開創作新曲，被昔日恩師林暐哲控告違反「詞曲版權授權合約」，同年2人為了蘇打綠註冊商標官司開打，期間蘇打綠以新團名「魚丁糸」再出發。今（30日）林暐哲表示決定放棄蘇打綠商標。《NOWnews今日新聞》對此詢問青峰，目前尚未回應。

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林暐哲放棄蘇打綠商標的完整聲明：

大家好，我是林暐哲，不好意思，疫情正嚴重的時候打擾了。我是一個音樂製作人，後來成為一個音樂公司的經營者。

2003年在海洋音樂祭遇到才華洋溢的六個人，開啟了我和團員們長達十多年的合作關係。很遺憾的我們在分開的時候鬧出了糾紛，從詞曲版權，經紀合約到商標權利都有巨大的認知落差。我以為尋求法律的協助可以幫助我們把權利義務搞清楚，可惜的是法律有助於釐清事實，卻也把人與人之間的感情和信任摧毀了，這是我過去這段日子最難過的事。

我一心只想透過法律就合約本身進行討論，所以過去這幾年對媒體不發一言，希望原本是公司內部的家務事，能夠透過法律以協商的方式解決。我始終對協商抱持著希望，但很可惜過去有幾次和解的機會卻都擦身而過。蘇打綠這個名字，當初是為了防盜版去註冊，十幾年來沒有爭議。這個事實在兩次判決中都得到法律的印證，判決裡有清楚的說明。

這個事情走到今天，有一個內在的聲音告訴我「該放下了」。在疫情最嚴重的時候，我自主管理關在家裡，靜靜的思考，想起過去的點點滴滴。我知道該做一個決定，放下過去，不管好的壞的都一樣。所以我決定放棄商標的所有權。並祝福這個名字有更好的未來。

Dear All， Life is short， 希望大家健康平安，祝福你們。

▲林暐哲放棄蘇打綠商標的聲明。（圖／林暐哲）
▲林暐哲放棄蘇打綠商標的聲明。（圖／林暐哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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