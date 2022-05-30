麥當勞「法式第戎芥末漢堡」開賣！外送買一送一密碼來了
炎炎夏日食慾不佳嗎？麥當勞Signature極選系列繼超級食物「酪梨」與珍饈「松露」後，推出新品正宗帶籽的「法式第戎芥末漢堡」，雙肉口感滿足味蕾。麥當勞歡樂送輸入優惠碼「WINGS」，即享勁辣香鷄翅、酥嫩鷄翅或蘋果派（三擇一）產品買一送一；Uber Eats自6/1～7/5輸入優惠序號「麥當勞獨享」，消費滿350元即可享85折優惠，點購「四塊鷄塊」第二件5折、買「蘋果派」買一送一，超划算。
麥當勞Signature極選系列推出叫好又叫座的超級食物「酪梨」與珍饈「松露」後，最新以淋上以芥末籽、醋及香料調配的正宗帶籽「法式第戎芥末醬」入堡，打造「法式第戎火腿安格斯牛堡」、「法式第戎火腿酥脆鷄腿堡」及「法式第戎火腿嫩煎鷄腿堡」，在經典紐澳100%安格斯純牛肉、香嫩多汁鷄腿排及酥脆去骨鷄腿排上，再搭配本產豬後腿肉製成的櫸木煙燻火腿，雙肉口感滿超飽足。
麥當勞還放送限時優惠，6/1～7/5於「麥當勞歡樂送」網路訂餐輸入優惠碼「WINGS」，即享勁辣香鷄翅、酥嫩鷄翅或蘋果派（三擇一）產品買一送一。提醒早餐時段不適用，且訂單需消費滿33元起才可使用。
現在訂餐還可刷中信LINE Pay卡結帳，只要單筆消費滿199元並於中國信託活動網站登錄成功，就能獲贈LINE POINTS 39點，價值相當於麥當勞歡樂送外送服務費39元，等於中信幫出外送費！提醒LINE PIOINTS是以事後回饋的方式發送，每人每月限回饋乙次，上限39點，限量15,000份。
麥當勞新品「法式第戎火腿系列套餐」也於Uber Eats外送平台同步開賣，加碼禮遇會員，只要是優饗及雙享方案會員，6/1～7/5點購麥當勞餐點，輸入優惠序號「麥當勞獨享」，消費滿350元即可享85折優惠（單筆訂單最高折抵60元，每位會員限使用2次。優惠序號數量有限，送完為止）；點購麥當勞「四塊鷄塊」也能享第二件5折，買「蘋果派」還有買一送ㄧ喔。