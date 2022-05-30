國務機要費除罪　綠：落實轉型正義、國民黨應走出舊思維

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柯建銘說，針對國民黨非理性行為表示高度遺憾譴責，並反問國父遺像有何罪？「國務機要法是歷史共業，也是轉型正義的一環，原本機要費與國務費在一起變成國務機要費，但不論是國務費與機要費在預算書中完全一樣，都是歷史共業，100年到現在特別費除罪，但同樣性質的國務機要費與特別費科目相同，卻一個除罪，一個不除罪」。
柯建銘強調，這是憲法平等權的問題，國務機要費除罪化絕對有其道理，「當年紅衫軍抗議到2018年陳水扁卸任，他手舉起來被逮補，當時就有國務機要費的問題」，呼籲國民黨走出過去思維模式，陳水扁個人與國務機要費要分清楚，而國民黨大費周章來操作扁案與國務機要費，民進黨團對此表示最大遺憾。
提案人、民進黨立委蔡易餘說明，國務機要費過去是機要費與特別費，在會計科目是跟特別費是同樣科目，但過去公務人員核銷上便宜行事，用其他發票讓特別費可以核銷，馬英九特別費也有因此受惠，也有不少公務員省去訴訟與牢獄之災，但陳水扁一直在面對國務機要費給予他的政治煎熬，是否有罪也被打上大大的問號。
蔡易餘說，法律面對所有人都有公平原則，不要聽到國務機要費就隨國民黨起舞，陳水扁今天還是有其他案子，不會因為今天國務機要費除罪去改變任何現況。他批，今天修法處理過程，國民黨群魔亂舞還雜亂無章，連水球也不準備，直接拿杯水砸，連國民黨神主牌孫中山都被砸破，「抗爭準備道具也是亂準備一通，譴責國民黨暴力行為」。
劉世芳表示，從2000年到2022年國務機要費歷經2到3次修法，但從公聽會到現在，國民黨不理會專家的論點，只是用廉價抗爭與口水意圖阻止國務機要費修法，國務機要費修法是為了正視以往雜亂無章的亂象，2011年國務機要費本就該除罪化，蔡英文執政後民進黨團願意面對這樣的歷史共業，才是真正轉型正義的一環。
陳亭妃說，國務機要費不是個案，他就是歷史共業。當特別費除罪化之後，看到有很多無辜的人獲得除罪，如今把國務機要費做修正，也跟特別費一樣是在處理歷史共業。國民黨永遠不針對問題，只會搞政治手段，在別人傷口上灑鹽，他們砸杯水等等相信大家沒辦法接受。
郭國文表示，今天處理國務機要費是因為早先處理特別費過程當中被遺漏，這是過去反扁情結，處理國務機要費是轉型正義一環，國民黨每每遇到相關案子都不擇手段，無所不用其極，用杯葛抗爭，把此案當成提款機，但早就沒錢，會吐出來的只有收據，將來收據就是國民黨在國會負面的惡質抗爭的形象。