NBA／錯失搶七致勝球 Butler：我接受這樣的結果
邁阿密熱火在搶七大戰以96:100輸球，東區決賽3:4遺憾遭到淘汰，無緣晉級到總冠軍賽。球隊當家球星「士官長」Jimmy Butler在末節最後階段曾有機會打進追平球，但他選擇賭三分、以求直接超前比分，賽後受訪時他表示會接受這樣的結果。
比賽讀秒階段，熱火還落後5分，但接著M.Strus投進三分球，追到只剩2分差；接著主場軍成功守下一個回合，接著Butler持球推進，但是他後來選擇出手外線，彈道很直、但未能命中，塞爾提克靠著Marcus Smart的罰球鎖定勝利。
Butler上一場拿到47分，這一場砍下35分，整場打滿48分鐘，實際上已經鞠躬盡瘁，不能再要求他更多。對於最後一球的出手選擇，他直言雖然結果不好，但會接受這樣的結果。
「我的想法就是要爭取勝利，就像我做的那樣。雖然投丟，但我仍必須要出手這次投籃。我的隊友們也喜歡我的這次出手，所以我會接受它。 」Butler如此說道。
而熱火隊總教練Erik Spoelstra則表示，當Butler出手那一球時，他本認為這將是個史詩故事的情節，「當球從他手中投出，我相信它能夠命中．．．這比我們能設計出的任何情節都要好。」