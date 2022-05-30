藍委聲援郭彥均挨批「選舉動作」 蔣萬安：政府囂張冷血
藝人郭彥均日前在臉書上PO文，表示「看到這麼多孩子都走了」的說法，引發社會各界議論，甚至造成政治人物之間的紛爭。國民黨立委與議員們也紛紛發起「自首」聲援，不過民進黨也批評是「選舉動作」。對此國民黨立委蔣萬安今（30）日受訪時表示，許多孩子在這波疫情中遭受痛苦，有人發燒到40度，也有人四肢發紫、意識不清，「到底政府是何等囂張冷血，才能講出這種話？」
蔣萬安今（30）日上午前往拜會前台北市長郝龍斌，並於會後接受媒體訪問。被問到郭彥均「很多孩子都走了」恐遭到查辦，後續引發的政治效應，蔣萬安表示，在這波疫情期間，很多孩子受到確診的痛苦，包括發燒超過40度、甚至有人四肢發紫、意識不清，最後不幸離開人世，都令人非常心痛難過，令所有善良的台灣民眾都感到不捨、心痛。
蔣萬安也強調，這波疫情過程中，超過12萬名的10歲以下孩童染疫，重症比例達10萬分之5，較之日本的10萬分之0.5、韓國的10萬分之0.8更高，「政府應正視此狀況，然而當有人因不捨孩子離世表達難過時，卻被政府指為是假消息，更稱要嚴加查辦。」蔣萬安痛批，政府到底是何等囂張、冷血，才講得出這種話？
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。