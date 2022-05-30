清大生赴法挑戰歐洲機器人大賽　獲全球第4名

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今年歐洲機器人大賽的比賽主題為「考古」，每隊派出2組全自動化機器人，在100秒的競賽時間內，避開敵方機器人，辨識出紅、藍、綠等六角樣本，並帶回基地，排列在展示櫃上，還要將假雕像更換為真雕像。
清大機器人團隊在第一輪的5場資格賽中，即以全球積分排名第4取得先機，進入第二輪的8強決賽；昨天凌晨舉行決賽時，清大機器人團隊隊長、動機系大三生鄭兆瑋及大二生陳靜披著國旗及校旗上場，首戰碰上突尼西亞隊取勝，可惜在對戰奧地利及法國隊2戰未能保持勝績，最終奪下第4名。全球第1名為塞爾維亞隊，第2名為奧地利隊，第3名為法國隊。
「當比賽哨音響起後的100秒，我們就只能放開雙手，仰賴機器人自動完成所有的任務，因此所有可能出錯的地方都必須事先排除。」鄭兆瑋說，此次獲勝的關鍵在於穩定發揮，團隊過去2年來不斷研發更新系統，去年10月起，幾乎每天熬夜測試及排除故障，甚至常常天亮才走出工作室去上課，改良後的機器人能做到以各種角度移動並同步旋轉機體，令其他機器人只能單方前進後退後再旋轉的團隊刮目相看。
清大機器人團隊指導教授陳榮順說，團隊成員以大二、大三生為主，碰到許多他們沒有學過的影像處理、定位、通訊等問題，都很認真地詢問有經驗的學長，並主動找資料來看或上網學習，這次取得佳績證明了他們以解決問題為導向的學習力。
清大指出，此次機器人團隊共派出12名隊員代表出賽，包括動機系學生李威杉、陳昱棻、戴雍、陳彥廷、陳靜、彭震祐、陳嘉旻、鄭兆瑋、劉皓宇、盧冠綸、蕭景文，及科管院學士班學生趙喬萱。