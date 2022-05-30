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清大生赴法挑戰歐洲機器人大賽　獲全球第4名

▲清華大學機器人團隊勇奪歐洲機器人大賽第4名。（圖／清大提供）
▲清華大學機器人團隊勇奪歐洲機器人大賽第4名。（圖／清大提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-30 12:53:15

在疫情影響下，國立清華大學仍有一群熱愛機器人設計的學生飛往法國西部城市拉羅什參加國際大賽。清華大學今（30）日指出， 清大機器人團隊（DIT Robotics）昨天披著國旗上場，在150個國際隊伍中脫穎而出，贏得歐洲機器人大賽（Eurobot）第4名。

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清大指出，受疫情影響，針對青年學生的歐洲機器人大賽已停辦2年，清大機器人團隊仍持續備戰，研發出更進步的多感測器定位，搭配全向式底盤，大幅提升機器人定位精準度與移動效率，今年一舉刷新曾在2019年獲得全球第5名的隊史紀錄。

今年歐洲機器人大賽的比賽主題為「考古」，每隊派出2組全自動化機器人，在100秒的競賽時間內，避開敵方機器人，辨識出紅、藍、綠等六角樣本，並帶回基地，排列在展示櫃上，還要將假雕像更換為真雕像。

清大機器人團隊在第一輪的5場資格賽中，即以全球積分排名第4取得先機，進入第二輪的8強決賽；昨天凌晨舉行決賽時，清大機器人團隊隊長、動機系大三生鄭兆瑋及大二生陳靜披著國旗及校旗上場，首戰碰上突尼西亞隊取勝，可惜在對戰奧地利及法國隊2戰未能保持勝績，最終奪下第4名。全球第1名為塞爾維亞隊，第2名為奧地利隊，第3名為法國隊。

「當比賽哨音響起後的100秒，我們就只能放開雙手，仰賴機器人自動完成所有的任務，因此所有可能出錯的地方都必須事先排除。」鄭兆瑋說，此次獲勝的關鍵在於穩定發揮，團隊過去2年來不斷研發更新系統，去年10月起，幾乎每天熬夜測試及排除故障，甚至常常天亮才走出工作室去上課，改良後的機器人能做到以各種角度移動並同步旋轉機體，令其他機器人只能單方前進後退後再旋轉的團隊刮目相看。

清大機器人團隊指導教授陳榮順說，團隊成員以大二、大三生為主，碰到許多他們沒有學過的影像處理、定位、通訊等問題，都很認真地詢問有經驗的學長，並主動找資料來看或上網學習，這次取得佳績證明了他們以解決問題為導向的學習力。

清大指出，此次機器人團隊共派出12名隊員代表出賽，包括動機系學生李威杉、陳昱棻、戴雍、陳彥廷、陳靜、彭震祐、陳嘉旻、鄭兆瑋、劉皓宇、盧冠綸、蕭景文，及科管院學士班學生趙喬萱。

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