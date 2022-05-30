猴痘恐成下一個新冠？全球現逾400例　專家籲勿觀望

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不過美國流行傳染病專家、家用快篩知名推廣者麥可米娜在推特上表示，如果人們繼續旁觀，那一切就太遲了。米娜指出，政府應該要積極進行測試，否則將再度陷入2020年新冠疫情爆發初期時的局面。
米娜在推特上表示，「我們應該確保每個人都能及時得到診斷，雖然樣本必須優先送回CDC檢測，但如果量能不足，要花費數週的時間才能確定結果，那就不應該局限於CDC或公共衛生部門。應該讓所有可信任且在病毒方面擁有豐富經驗的醫院或臨床實驗室一同加入PCR檢測的行列。」他同時提醒，在面對疫情時，不應武斷決定只有哪些「高風險」族群應該接受PCR檢測，例如僅根據旅行史來斷定。
米娜表示，「在對抗新冠肺炎疫情時，關於誰應該做什麼工作，我們做出了致命的決定。這次應該更有效率，並以數據為導向。為了加速及時診斷和報告，不能像2020年那樣，限制僅CDC才能進行檢測，或是要求各家醫院實驗室必須通過FDA才能開放」他強調「這是災難性的」，並指出對於快速蔓延的病毒而言，速度永遠優先於完美。
猴痘的症狀與天荒類似，但較天花輕微，原本在西非、中非地區的一些國家流行，近期卻突然出現在全球超過20個國家，包括美國、澳洲、阿拉伯聯合大公國和十多個歐盟國家。世衛全球傳染病危害預防部門負責人布里安（Sylvie Briand）先前向各國進行簡報時表示，病毒「不尋常」擴散，目前看到的病例可能只是「冰山一角」。