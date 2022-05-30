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獨／《原子》復活選手結盟人氣星球　滅團內幕殘酷他爆哭

▲左起林煥鈞、曹家齊、周子翔公認滅團淘汰賽最殘酷。（圖／記者葉政勳攝）
▲左起林煥鈞、曹家齊、周子翔公認滅團淘汰賽最殘酷。（圖／記者葉政勳攝）

記者羅凌筠/台北報導

2022-05-30 13:42:37

最強男團選秀節目《原子少年Atom Boyz》最新賽制「星球聯盟」淘汰木星、海王星2個星球，「海王星」周子翔因極具藝人特質，在導師挑選下敗部復活，他受訪透露比賽當天非常殘酷，「我以為滅團就直接淘汰，聽到Ella老師在救人的環節念到我的名字，心情很複雜，被救回來是開心，想朝著夢想前進，但也不想看到隊友進入別的星球。」周子翔錄影當天強忍淚水，告別淘汰隊友，平常不愛哭的他，回到休息室也難忍情緒崩潰大哭，「土星」曹家齊跪在周子翔面前安慰他，被周子翔笑說好像在求婚。

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▲導師以「很有藝人特質」為由將周子翔（左）敗部復活。（圖／野火娛樂）
▲導師以「很有藝人特質」為由將周子翔（左）敗部復活。（圖／野火娛樂）
「土星」林煥鈞表示「星球聯盟」是比賽以來最殘酷的一次，攝影棚裡氣氛凝重，值得開心的是火土聯盟在舞蹈、歌唱舞台是導師評分第一名，尤其隊友呂植宇等到第三次公演才初登場，終於憑著自創曲《你的眼睛要了我的命》受到矚目，皮膚白皙、身材削瘦的呂植宇穿上黑色透視洞洞服，隨著音樂輕扭身體，歌聲慵懶誘惑有記憶點，「遮眼笑」的放電表情散發著性感魅力，讓坤達看了露出滿意的笑容，Ella也稱讚他作曲的旋律很抓耳，「聽一次馬上就會，創作非常成熟。」

▲呂植宇（左）、Max共同創作的《你的眼睛要了我的命》獲導師坤達、Ella、周湯豪一致好評。（圖／野火娛樂）
▲呂植宇（左）、Max共同創作的《你的眼睛要了我的命》獲導師坤達、Ella、周湯豪一致好評。（圖／野火娛樂）
在節目主題曲《原來的少年》擔任C位，林煥鈞從比賽以來一直是焦點，若在《原子少年》裡選一個最強勁的對手，林煥鈞點名同團的呂植宇，「他駕馭個人風格很得心應手，像這次在彩排現場植宇一出來，我們土星就會不由自主地讚嘆好帥。」曹家齊說：「植宇在團體可能沒那麼亮眼，但他如果是一個人出來跳舞、做自己的東西，你就覺得這怎麼打？打不贏，不管大家怎麼看佳辰、承祐很帥，他的實力是無法被取代的。」呂植宇風格強烈的表演，也讓其他星球的藍弟、林佳辰、小孩、周祖安、陳任佑、陳治廷完全被迷倒。

▲前排左起周子翔、曹家齊、巴比、後排左起高有翔、林煥鈞、Max從滅團賽中順利晉級。（圖／記者葉政勳攝）
▲前排左起周子翔、曹家齊、巴比、後排左起高有翔、林煥鈞、Max從滅團賽中順利晉級。（圖／記者葉政勳攝）
和呂植宇一起創作《你的眼睛要了我的命》的「火星」Max，負責譜寫饒舌部分，從17歲開始創作，Max寫歌6年累積70首作品，兩人和吳昱廷、林佳辰、李哲言、高有翔私底下自組音樂團體「亞特蘭提斯」，在網路上發表不少歌曲，這次在第三次公演，Max除了演唱自己的《你的眼睛要了我的命》，天地聯盟的比賽曲《你有沒有談過一場越談越愛的戀愛》也是出自他手，Max非常喜歡「天王星」高有翔的詮釋，「原本曲風不是這樣，沒有寫饒舌進去，有翔加寫自己的段落，靈魂又不一樣了。」

在淘汰賽敗部復活的成員，一共有陳治廷、羅奕傑、金雲、周子翔、范范、陳任佑6名，他們將進入六大星球繼續比賽，「金星」巴比透露新加入的成員是「VOCAL擔當」，他不擔心競爭加劇，「多加一個實力派，讓我們這團更完整、等級變更高。」面對接下來更嚴厲的賽制，選手如何應對？Max表示：「我把每個表演當成最後一場去努力展現，不要愧對自己就好。」周子翔說：「得到大家的溫暖，又回到最初夢想的舞台，我要馬上跳脫負面情緒往前走，不管怎樣這就是比賽，還有很多人等我們發光。」

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