疫情高原平穩關鍵在「這幾天」？陳時中：大家又愛又恨
中央流行疫情指揮中心表示，今（30）日本土新增60042例，為近日較低確診數，對此，指揮官陳時中表示，整體趨勢看起來似乎沒有再往上走了，不過中南部還要再觀察，另外針對擺脫疫情高原期往下降的關鍵，是否是「端午連假」，他則稱如果突然流動增加太多，會讓醫療負擔增加，不過這是世界各國在omicron疫情之中的必經之路，到達一定染疫率，自然就會讓社會有自然保護力增加。
今日新增本土確診數，較近日略降，陳時中在疫情記者會上表示，整體來看昨天新增病例比起前一天下降21%，但不排除是因週日休息假日的效應，不過自5月12日首度破6萬、6.5萬，過了11天後，今又回到6萬左右，趨勢看來似乎沒有再往上走，幾乎多個縣市都往下，除了雲林有增加外，中南部都還需再觀察」。
媒體提問，疫情高原期往下降的關鍵是否在「端午連假」，對此，陳時中則回應整體高原期裡面，「端午節大家真的是又愛又怕」，但經過人潮流動較多的觀察，大致上是穩定的，不過若突然流動得增加太多，就會讓醫療負擔比較重。
根據指揮中心統計，目前全國專責病床與負壓病床共有13591床，空床率40.6%；中央集中檢疫所總床數7677床、空床率46.5%；地方加強型防疫旅館4661床、空床率41.9%。
陳時中說，在世界各國omicron疫情中，這是「必經之路」，也就是到達一定染疫率，自然就會讓社會保護力會增加，加上打疫苗的保護，就能漸漸回復到正常社會的腳步。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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