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疫情高原平穩關鍵在「這幾天」？陳時中：大家又愛又恨

▲指揮官陳時中針對國內疫情狀況，進行說明，（圖／指揮中心）
▲指揮官陳時中針對國內疫情狀況，進行說明，（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-05-30 14:48:42

中央流行疫情指揮中心表示，今（30）日本土新增60042例，為近日較低確診數，對此，指揮官陳時中表示，整體趨勢看起來似乎沒有再往上走了，不過中南部還要再觀察，另外針對擺脫疫情高原期往下降的關鍵，是否是「端午連假」，他則稱如果突然流動增加太多，會讓醫療負擔增加，不過這是世界各國在omicron疫情之中的必經之路，到達一定染疫率，自然就會讓社會有自然保護力增加。

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今日新增本土確診數，較近日略降，陳時中在疫情記者會上表示，整體來看昨天新增病例比起前一天下降21%，但不排除是因週日休息假日的效應，不過自5月12日首度破6萬、6.5萬，過了11天後，今又回到6萬左右，趨勢看來似乎沒有再往上走，幾乎多個縣市都往下，除了雲林有增加外，中南部都還需再觀察」。

媒體提問，疫情高原期往下降的關鍵是否在「端午連假」，對此，陳時中則回應整體高原期裡面，「端午節大家真的是又愛又怕」，但經過人潮流動較多的觀察，大致上是穩定的，不過若突然流動得增加太多，就會讓醫療負擔比較重。

根據指揮中心統計，目前全國專責病床與負壓病床共有13591床，空床率40.6%；中央集中檢疫所總床數7677床、空床率46.5%；地方加強型防疫旅館4661床、空床率41.9%。

▲醫療資源統計表。（圖／指揮中心）
▲醫療資源統計表。（圖／指揮中心）

陳時中說，在世界各國omicron疫情中，這是「必經之路」，也就是到達一定染疫率，自然就會讓社會保護力會增加，加上打疫苗的保護，就能漸漸回復到正常社會的腳步。（編輯：林莞茜）

▲指揮中心公布全國醫院病房收治情形。（圖／指揮中心）
▲指揮中心公布全國醫院過去一個的病房收治情形。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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