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藍稱兒童缺疫苗　綠駁斥：兒童的健康不該成政治攻防

▲民進黨發言人周江杰呼籲，國民黨不要見獵心喜，把兒童的健康當作政治攻防的工具。（圖／民進黨提供）
▲民進黨發言人周江杰呼籲，國民黨不要見獵心喜，把兒童的健康當作政治攻防的工具。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-30 14:10:49

國民黨今（30）日召開記者會，聲稱要拒絕缺疫苗亂象，也反對政府箝制言論自由，要求加快疫苗到貨時程，並加開兒童疫苗專屬施打站。對此，民進黨發言人周江杰下午表示，大家真正關心的是如何在疫情下保護兒童的健康，呼籲國民黨不要見獵心喜把兒童的健康當作政治攻防的工具。

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周江杰指出，指揮中心已經說明，目前5至11歲符合接種共99萬人，輝瑞兒童劑型疫苗77萬劑加今日到貨的33萬劑，有110萬劑可用，輝瑞和莫德納兒童劑型疫苗量都充足。此外，政府也持續簡化確診民眾看診流程與時程，把握高風險患者黃金治療時間，照顧包括兒童在內的各年齡層病患。

周江杰指出，對於兒童確診者，政府也設置兒童就醫的綠色通道，加開兒童專責病房，同時強化轉診協調，讓重症兒童可以在最短的時間，獲得更妥善的醫療照顧，這些都是民進黨政府針對兒童疫情作出的具體措施，希望能保障更多的兒童受到妥善照顧。

此外，關於國民黨所謂「言論自由」事件，周江杰指出，短時間內有多個粉專發布相同文字內容，相關事件也有公民團體和醫師針對發文的時間差、真實數據作出分析。民進黨希望大家在防疫的關鍵時刻，關心疫情時也不要因為錯假資訊而造成醫護人員的負擔，這樣才能真正保障全民健康與安全。

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