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5-11歲疫苗開打！全台6縣市增設「兒童疫苗大型接種站」

▲指揮中心表示，6月1日起將設置5-11歲兒童疫苗大型接種站。（圖／指揮中心）
▲指揮中心表示，6月1日起將設置5-11歲兒童疫苗大型接種站。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-05-30 14:20:382022-05-30 14:22:28

中央流行疫情指揮中心今天（30日）表示，截至5/28為止，5至11歲COVID-19疫苗兒童接種人數達45.5萬人(約該族群3成)，為使兒童及早獲得免疫保護力，指揮中心協助地方政府於6月1日起設置5-11歲兒童疫苗大型接種站，分別於臺北自由廣場、新北板橋車站、桃園巨蛋體育館、臺中自然科學博物館、臺南市立圖書總館、高雄展覽館等地設置，以提供家長及兒童安心接種，並將視各接種站接種情形，額外增加疫苗配送。

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指揮中心說明，目前各縣市亦積極推動兒童疫苗接種作業，安排合約醫療院所或校園集中提供接種，對於滿5至11歲兒童，家長及兒童可依意願選擇接種，若於大型接種站或合約醫療院所接種，請家長(監護人或關係人)陪同前往接種，於現場簽署接種評估及意願書，並經醫師評估後接種。另若曾為確診個案，須於確診康復3個月後才能接種疫苗。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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