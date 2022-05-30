兒童疫苗亂象遭批　盧秀燕：爸爸家用錢給不夠卻罵媽媽

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民進黨市議員謝志忠、王立任、黃守達今（30日）輪番砲轟市府，指施打管道不夠多元，媽媽市長對不起淋雨排隊的阿公阿嬤們。謝志忠更批評，行政院長蘇貞昌昨天視察台中防疫情形，指示加開大型快打站，讓孩子們可以早點打到疫苗，盧秀燕第一時間的反應竟是「別用到台中的配額」，謝志忠批評盧怕被搶功：「中央協助設大型篩檢站，就是你的功勞；蔡其昌、蘇貞昌願意幫忙台中解決問題，你態度就不同。」
盧秀燕則解釋，目前已有75%幼兒完成預約，醫療院所可望於6月5日打完，校園也陸續開打中，預計6月10日可接種完畢。衛生局長曾梓展補充說明，全市符合資格的兒童有14萬3,905人，中央第一批給9.3萬劑、今天第二批給1.2萬劑，另有33萬劑今天運到台中，暫訂6月3日派送3.8萬劑給台中，總共14萬3千劑，家長不必擔心打不到。
但王立任強調，家長期待儘快打到、讓孩子早點產生防護力，而非擔心打不到，市府一開始給醫療院所的數量不足，才導致打了10多家還預約不到，必須冒雨排隊。
曾梓展認為問題在中央最初給的劑量不足。盧秀燕則以「爸爸給的家用不夠，就罵媽媽菜沒煮好，料理的工錢沒給夠。」比喻，見王立任不接受，她拉高分貝強調：「我再講一遍，爸爸給的家用錢如果一口氣給足的話，媽媽就不會這麼辛苦了，你要替地方講講話。」
市議員黃守達則批評市府一開始就政策錯誤，只分醫療院所、學校兩邊打，不像其他縣市有多元管道，且沒考慮到恐慌心理下，家長會重覆預約；預約秒殺時，也沒立即把學校配額撥給基層診所，而是確定第二批到貨日期和數量後，才開始調度。當中央表示要開大型快打站補救，衛生局長曾梓展卻說大型快打站有群聚高風險。他諷刺盧團隊做事政治考量，「市府做就好棒棒、中央做就高風險」。盧秀燕則強調多年來兒童施打疫苗都是此模式，一向運作順暢，且已依照需求進行調度，請家長不要恐慌。
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