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基隆捷運未演先轟動！暖暖房價5年漲1倍　投報率逼近150%

▲基隆捷運題材超夯，不只沿線周邊房價飆漲，連未有捷運行經規劃的暖暖也翻漲，5到6年飆漲1倍。（圖／全國不動產提供）
▲基隆捷運題材超夯，不只沿線周邊房價飆漲，連未有捷運行經規劃的暖暖也翻漲，5到6年飆漲1倍。（圖／全國不動產提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-30 14:34:582022-05-30 14:35:02

基隆捷運今年定案，敲定第一階段從南港經汐止至八堵，讓沉寂已久的基隆房市明顯活絡，在地房仲業者觀察來客量大增5成、成交量也增加3成，其中又以捷運沒有行經的基隆暖暖區房價漲幅最猛！根據全國不動產企研室觀察，實價登錄出現暖暖區源遠路碇內生活圈多個社區房價5~6年漲幅超過1倍，投資報酬率超過100%、甚至逼近150%，獲利高得嚇人。
 
基隆暖暖碇內為自給自足商圈，市場、學校、超市皆一應俱全，源遠路「國產江山」、「豐禾」、「海光一村」等多個知名社區，不少戶別因取得時間早，在實價登錄上都有亮眼獲利。全國不動產百福加盟店副總經理陳基寶表示，如「海光一村」2樓戶在104年12月以340萬購入，今年3月直接加價500萬以840萬元出場，投報率近150%；另外1樓戶則出現2016年以433萬元購入、今年3月翻倍至1040萬元，獲利607萬、投報率超過140%。觀察該社區近半年交易，轉手至少賺了400~600多萬元，5~6年之間房價翻了超過1倍。 

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另外，「國產江山」39.46坪1樓戶，2013年3月取得成本為625萬元，去年12月翻超過1倍以1500萬元出場，獲利875萬、投報率140%。至於「豐禾」社區近期賺取價差雖在200多萬元之間，但出現短線獲利交易，全國不動產總經理藍怡婷指出，5樓戶去年1月交易成本為780萬，今年3月則以1020萬元售出、翻揚240萬，短短1年之間投報率就超過30%。

 陳基寶表示，觀察暖暖這些獲利交易，可顯示不只捷運沿線議題，整個基隆房市都被大環境帶動，房價來到新高水位，其中「海光一村」獲利多數是1樓戶別，主因產品特殊具保值性；而「國產江山」1樓戶則是具店面效益。綜觀整個暖暖區房價，受房市熱絡影響之下，從1字頭單價，來到新建案2字頭也不一定買的到行情。

至於享基隆捷運效益的生活圈，新案行情更是水漲船高，如七堵新建案來到26~28萬元，百福更出現33萬元價格。陳基寶分析，主因受南港、汐止房價飆漲影響，使購屋族往百福、七堵外移，更因而推動暖暖房價翻揚，現在整個大基隆房價，3年來已從1字頭來到均價2~3字頭行情，自基隆捷運定案後來客量更增加5成、成交量增加3成，建議有意置產基隆的民眾，避開山坡住宅，選擇擁有台鐵沿線與基隆捷運利多兩大效益商圈入手，如百福、五堵、七堵生活圈，未來還有河谷廊帶開發計畫，最能享有增值效益。

 

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