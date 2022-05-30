COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中重症增486例！「兒童重症+3」皆有腦炎　治療後已出院

▲指揮中心表示，國內新增468名中重症個案、109例死亡個案，另外新增3名兒童重症個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心表示，國內新增468名中重症個案、109例死亡個案，另外新增3名兒童重症個案。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-05-30 14:41:48

中央流行疫情指揮中心今天（30日）表示，國內新增468名中重症個案、109例死亡個案，醫療應變組副組長羅一鈞指出，死亡個案中有4位為40多歲，皆患有慢性疾病，另外新增3名兒童重症個案中，都罹患腦炎、疑似腦炎，目前病況皆已好轉出院。

我是廣告 請繼續往下閱讀
醫療應變組副組長羅一鈞表示，3例兒童重症個案中，有一名為1歲女童，本身患有泌尿系統疾病，5/6開始發生咳嗽，隔天發燒達38度多，並出現短暫抽蓄症狀，緊急送醫後活動力、食慾皆降低，PCR後證實確診，使用抗痙攣藥物和瑞德西韋，順利退燒，5/14出院，但在住院時疑似出現腦炎，所幸經治療後已康復。

另一名兒童重症為4歲男童，本身沒有慢性疾病，5/14有咳嗽症狀，隔天出現抽蓄情形，時間長達4-5分鐘，急診採檢陽性，經電腦斷層發現有腦炎情形，經類固醇、瑞德西韋等治療，病情好轉，5/25出院居家照護中。

最後一位為5歲男童，本身沒有慢性疾病，症狀包括抽蓄、意識短暫喪失，但沒有出現咳嗽等呼吸道症狀，經檢查發現腦炎、輕微腦水腫，並高燒到40度，住進加護病房幾天後，病況好轉，於5/19出院。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

5-11歲疫苗開打！全台6縣市增設「兒童疫苗大型接種站」

疫情未歇！戴口罩防疫措施不變　陳時中：維持至6月30日

快訊／BNT兒童疫苗抵台！第二批33.12萬劑　效期至9月底

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀