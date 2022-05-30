中重症增486例！「兒童重症+3」皆有腦炎 治療後已出院
中央流行疫情指揮中心今天（30日）表示，國內新增468名中重症個案、109例死亡個案，醫療應變組副組長羅一鈞指出，死亡個案中有4位為40多歲，皆患有慢性疾病，另外新增3名兒童重症個案中，都罹患腦炎、疑似腦炎，目前病況皆已好轉出院。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，3例兒童重症個案中，有一名為1歲女童，本身患有泌尿系統疾病，5/6開始發生咳嗽，隔天發燒達38度多，並出現短暫抽蓄症狀，緊急送醫後活動力、食慾皆降低，PCR後證實確診，使用抗痙攣藥物和瑞德西韋，順利退燒，5/14出院，但在住院時疑似出現腦炎，所幸經治療後已康復。
另一名兒童重症為4歲男童，本身沒有慢性疾病，5/14有咳嗽症狀，隔天出現抽蓄情形，時間長達4-5分鐘，急診採檢陽性，經電腦斷層發現有腦炎情形，經類固醇、瑞德西韋等治療，病情好轉，5/25出院居家照護中。
最後一位為5歲男童，本身沒有慢性疾病，症狀包括抽蓄、意識短暫喪失，但沒有出現咳嗽等呼吸道症狀，經檢查發現腦炎、輕微腦水腫，並高燒到40度，住進加護病房幾天後，病況好轉，於5/19出院。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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