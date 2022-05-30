公務員每月加班上限60小時　《公服法》三讀修正通過　

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《公服法》修正案第4條原規定，公務員未得長官許可，不得以私人或代表機關名義，任意發表有關職務之談話。三讀修正為，公務員未經機關、機構同意，不得以代表機關、機構名義或使用職稱，發表與其職務或服務機關、機構業務職掌有關之言論。
條文明訂，公務員應依法定時間辦公，不得遲到早退，每日辦公時數為8小時，每週為40小時，每週應有2日休息日，上述辦公時數及休息時數，包括總統府、國安會、各級學校主管機關、行政院等單位，在不影響為民服務原則上，可以予以調整。
為保障公務員健康，新條文也明定加班時數上限：公務員延長辦公時數加班，每日不得超過12小時，每月不得超過60小時，但為搶救重大災害、處理緊急或重大突發事件、辦理重大專案業務等，其延長辦公時數的上限，由總統府、國安會及五院分別定之。輪班公務員更換班次時，至少應有連續11小時的休息時間；但因業務需要、特殊情形，不在此限。
三讀條文規範，公務員對於長官監督範圍內所發的命令，有服從義務，但如果認為該命令違法，應負報告義務。但長官命令有違反刑事法律者，公務員無服從的義務。另外，公務員有絕對保守政府機關構機密的義務，對於機密事件，無論是否主管事務，均不得洩漏；離職後亦同。
同時，針對舊法規定公務員不得兼職部分，修正條文載明公務員除法令規定，公務員於法定工作時間以外，從事社會公益性質的活動或其他非經常性、持續性之工作，且未影響本職工作者，不在此限，且公務員依個人才藝表現，得於法定工作時間以外獲取適當報酬，並得就其財產之處分、智慧財產權及肖像權之授權行使，獲取合理對價。不過，上述行為若對公務員名譽、政府信譽、其本職性質有妨礙或有利益衝突者，不得為之。