蘇貞昌下令查「很多孩子走了」 邱臣遠質疑：台灣變北韓
藝人郭彥均日前在臉書發文體恤醫護，其中一句「看到這（麼）多孩子就這樣走」，引起內容農場大量轉貼，行政院長蘇貞昌一度表明要查辦散布假訊息，但卻遭質疑打壓言論自由。對此，台灣民眾黨立委邱臣遠今（30）日質疑，「台灣現在是北韓嗎？」
邱臣遠表示，政府編了8400億紓困相關預算，但是第一年要口罩沒口罩、第二年要疫苗沒疫苗、第三年要快篩沒快篩，連現在兒童疫苗都因為沒有做好超前部署，許多父母帶著孩子冒雨、冒著染疫風險，到接種站排隊去打疫苗，這些都是事實。
邱臣遠指出，父母擔憂也是事實、國內中重症和兒童確診率攀高也是事實，這些都引發人民恐慌，「難道這些民怨和人間疾苦，蘇貞昌難道看不到嗎？還號稱是人權律師？」
邱臣遠質疑，若回過頭檢討提出問題的人，號稱民主和言論自由的台灣還剩下甚麼？如果連孩子和下一代都保護不好，沒辦法給他們平安健康的成長環境，「以《社維法》、《傳染病防治法》箝制人民言論自由，請問台灣現在是北韓嗎？」綠色恐怖真的來臨了嗎？都不是人民所樂見的。邱臣遠強調，相關資訊該澄清就澄清、該規範就規範，但是對於人民的訴求、民怨、恐慌，請蘇貞昌將心比心。