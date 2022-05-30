拚清零太燒錢？四川地方政府要民自費採檢　挨批後急改口

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由於不久前中國國家醫保局負責人才表示，所需費用應由各地政府承擔，因此有中國醫藥業內人士分析，閬中市政府的要求明顯違規，可能是地方財政真的不怎麼樂觀。
李姓男子控訴，身邊的人，包含他自己在內，都不明白為何要人民自掏腰包進行常態化核酸檢測：「首先我們這個地方近期沒有發生疫情，其次，對於普通市民每週進行1次常態化核酸，還要求我們自費，我們確實覺得有些勞民傷財，且沒有意義。」
面對傳媒詢問，閬中市人民政府一開始表示不清楚情況，隨後又說可以打去衛健局問，對方並要求當地記者傳1份核酸檢測費用由財政承擔的文件過去。隔了1天，當記者再次追蹤後續時，
1位自稱是衛健委的工作人員回覆：「這個事情本來就要自費，政府承擔不起，不可能一刀切，我們只是執行指令。」
中媒《財新網》引述中國人民大學公共管理學院教授許光建12日的撰文指出，雖然核酸檢測的價格陸續都有在降低，但常態化實施，仍可能給地方財政帶來壓力；若是乾脆免費的話，也許能降低頻繁封控帶來的經濟損失，但對各地財政的考驗也會更大。
許光建續指，北京、上海、廣州，這些一、二線城市的財政能力，或許還能承擔常態化核酸檢測成本，但對於一些中小型的城市來說，收入本來就有限，如果加上實行常態化核酸檢測，可能就會需要額外的財政工具支持。
在引起民怨和爭議後，微信帳號「健康閬中」再度於29日發布補充公告，將5月30日至5月31日的48小時內完成全市28個鄉鎮（街道）第一輪常態化全員核酸採樣工作，調整為按照「願檢盡檢原則，自願檢測」，至於原本的「2022年5月31日以後，請廣大市民進行每週一次的常態化核酸檢測」，也調整為「倡議廣大市民結合自身實際與疫情防控形勢需要，自願就近前往便民核酸採樣點採樣檢測」。
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