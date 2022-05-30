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便秘竟造成腦出血　內視鏡微創手術解危

▲內視鏡手術屬微創手術，優點為傷口小、失血量少、對腦傷害較小，提供病患更安全的治療方式。(圖／醫院提供2022.5.30)
▲內視鏡手術屬微創手術，優點為傷口小、失血量少、對腦傷害較小，提供病患更安全的治療方式。(圖／醫院提供2022.5.30)

記者林重鎣/台中報導

2022-05-30 15:24:49

52歲陳先生因為肚子不舒服前往長安醫院急診就醫，急診醫師發現病患血壓偏高，慢慢出現意識模糊、叫不太醒的狀況，立即安排腦部電腦斷層掃瞄，看到左腦有腦出血，導致阻塞性水腦症狀合併急性意識障礙，緊急執行內視鏡腦出血手術，幸好搶救即時，大部分血塊都清掉了，其餘深層血水透過引流管慢慢引流出來，術後病人在加護病房恢復清醒，後續轉至一般病房觀察。

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神經外科主任醫師朱彥澤說，家屬描述病患已經便袐好幾天、平時有高血壓，研判是因為便袐問題，需要用很大的力氣排便，導致腹壓和血壓上升，造成腦出血，又因出血位置很接近腦室，所以血塊跑進腦室引發阻塞性水腦症，導致病人的意識變差，若不即時處理有可能腦幹受損甚至有生命危險。


醫師朱彥澤進一步解釋，大腦有一個叫腦室的構造，裡面儲藏我們的腦脊髓液，有緩衝保護和代謝循環等功能，它就像一個池子，當被倒進大量的血塊後，造成腦脊髓液無法正常流動，甚至受到阻塞，就會演變成水腦症，以致於病患本來清醒就變得很嗜睡、叫不醒。


傳統的腦出血手術必須用特殊器械勾腦來增加手術視野清除血塊，血塊越深破壞正常的腦細胞就越多，近年內視鏡手術進步，此次利用高清內視鏡進入腦室，反覆抽吸清除血塊，並用單極電燒方式對出血部位進行止血，順利地把大部份的血塊都清掉了，對於更深層的血水則透過引流管的方式慢慢引流出來，術中損傷大幅減少。


醫師朱彥澤表示，內視鏡手術屬微創手術，優點為傷口小、失血量少、對腦傷害較小，提供病患更安全的治療方式。朱醫師也提醒，高血壓患者更應慎防便秘，避免過度用力造成血壓升高，並一定要養成早晚量測血壓的習慣。


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