中正紀念堂轉型邀民眾提構想！李永得：明年5月提方案

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文化部長李永得出席表示，感謝民間團體提競圖活動，非常有意義，文化部也給予補助表達支持，此次競圖重要性在於由民間發起、開放、專業，且沒有設定任何前提，包括蔣公銅像處理、堂體處理等皆不設限，且是全民都可參與的運動，也彰顯中正紀念堂的轉型並非某黨派決定，而是來自民間的討論。
對於立委蔣萬安說中正紀念堂轉型是「吃飽太閒」。李永得說，轉型工作是持續要做的，也是大眾非常關心的議題，其實在2個月前就有預告，要向社會大眾競圖，這在社會公共參與是非常重要的，不會跟疫情、選舉有關，文化部將根據此次競圖結果，擷取大眾創意及實際可行方式，規劃出具體方案，約在明年5月左右提出。
黃俊銘說，盼民眾跨領域組隊參賽，審查委員近期將開會決定呈現方式，如專業圖面或影像，概念競圖的範圍指中正紀念堂園區整體，包括兩廳院，甚至是圍牆外，在都市中扮演的角色。
台灣現代建築學會執行長張維修指出，目前策劃中正紀念堂園區新願景概念競圖主題為「首都之心，城中轉正」，設計議題聚焦在「使用營運的轉變」、「空間場域之更動」、「意義詮釋上的新生」；概念競圖活動分為3主軸，公開競圖、民眾參與、成果展覽與討論。
公開競圖部分，對象分為「學生組」和「社會組」2組，競圖活動報名自7月1日起，初選交件截止日為11月10日，評審團預計12月1日公布初選入圍者社會組、學生組各15組，每組入圍者頒發新台幣15萬元獎金；入圍者需於2023年2月15日繳交決選作品，再由決選評審團選出各5組優勝者，每組再頒發新台幣30萬元獎金。
「社會組」以個人、社團、法人或公司單位，空間專業為佳，至少1位成員為空間專業者（建築、景觀、都市規劃等專業領域）；「學生組」為高中職以上在學學生，至少1位為空間專業領域背景（建築、景觀、都市規劃等專業領域）。
張維修說，所有的入圍者及優勝者作品都將納入成果展覽，預計2023年4月舉辦「中正紀念堂園區新願景概念競圖成果展覽」，在展覽期間會有民眾票選以及主題設計論壇、工作坊等，期待帶動社會更進一步的討論，從文字進展到概念，從論述具象為圖面，凝聚社會共識。