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徐睿知玩弄2男人撫摸已婚老闆！財閥家《醜聞》510億崩了

▲徐睿知劇中精心籌備13年復仇計畫，玩弄2個男人。（圖／愛爾達電視）
▲徐睿知劇中精心籌備13年復仇計畫，玩弄2個男人。（圖／愛爾達電視）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-05-30 16:00:442022-05-30 17:04:36

徐睿知復出新戲《夏娃的醜聞》即將開播，她劇中精心籌備13年復仇計畫，是玩弄2個男人的「危險之花」。製作團隊大力稱讚徐睿知態度敬業，「徐睿知擁有剛毅堅強的形象，和女主角非常符合，而且她在第一次見面時，就徹底分析完劇本並做足準備，展現對角色的高度理解力和喜愛，這也是相中她擔任女主角的主要原因」。

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▲徐睿知劇中為復仇玩弄男人。（圖／愛爾達電視）
▲徐睿知劇中為復仇玩弄男人。（圖／愛爾達電視）
《夏娃的醜聞》由徐睿知、朴秉恩、李相燁和裕善主演，劇情講述才貌雙全的危險之花李拉艾（徐睿知 飾）利用一場精心策劃13年，且賭上自己人生的復仇計劃，遊走在世界第一財閥企業LY社長姜允謙（朴秉恩 飾演），和最年輕的國會議員徐恩平（李相燁 飾演）之間，最終揭露2兆韓元（約台幣510億元）離婚案的內幕，並導致財閥家族崩塌，是充滿愛情、背叛、陰謀和復仇的故事。

預告中，徐睿知身穿華麗的晚禮服魅惑登場，她多次撫摸、勾引著已婚男主角朴秉恩，並說著：「你不是想擁有我嗎？」、「我要將你們所有人，拖進曾燃燒我的地獄火之中」、「我會在最炙熱的瞬間，最無情地摧毀你」等台詞，而朴秉恩則大方承認：「我愛的不是我的妻子，而是別的女人。」主角間的感情線發展，引發觀眾好奇。

▲劇中，徐睿知在朴秉恩（左）跟李相燁之間遊走。（圖／愛爾達電視）
▲劇中，徐睿知在朴秉恩（左）跟李相燁之間遊走。（圖／愛爾達電視）
日前朴秉恩和李相燁一同出演節目《驚人的星期六》為戲宣傳，被問及傳聞《夏娃的醜聞》是一部相當激情的愛情劇時，朴秉恩語帶保留表示：「自己飾演LY集團最年輕的社長『姜允謙』，但我們家族...可能會因為我爆炸毀滅。」李相燁則說：「我飾演的『徐恩平』是最年輕的國會議員，是可以為了愛情，豪不猶豫自斷前程的人。」隨後，朴秉恩馬上用搞笑藝人的語氣補充說：「我跟李相燁在劇中...會脫衣服喔！請觀眾絕對要追劇！」

《夏娃的醜聞》6月2日起，每週四、五在中華電信MOD、Hami Video與韓國獨家跟播。「少女時代」徐玄和羅人友主演的韓劇《魔咒情人》也確定在6月16日起獨家跟播。廉晶雅和全昭旻主演的《Cleaning up 清潔工》，以及尹汝貞與「經紀人、李瑞鎮的美國行《意外的旅程》也可至同平台收看。

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