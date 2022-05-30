徐睿知玩弄2男人撫摸已婚老闆！財閥家《醜聞》510億崩了

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預告中，徐睿知身穿華麗的晚禮服魅惑登場，她多次撫摸、勾引著已婚男主角朴秉恩，並說著：「你不是想擁有我嗎？」、「我要將你們所有人，拖進曾燃燒我的地獄火之中」、「我會在最炙熱的瞬間，最無情地摧毀你」等台詞，而朴秉恩則大方承認：「我愛的不是我的妻子，而是別的女人。」主角間的感情線發展，引發觀眾好奇。
日前朴秉恩和李相燁一同出演節目《驚人的星期六》為戲宣傳，被問及傳聞《夏娃的醜聞》是一部相當激情的愛情劇時，朴秉恩語帶保留表示：「自己飾演LY集團最年輕的社長『姜允謙』，但我們家族...可能會因為我爆炸毀滅。」李相燁則說：「我飾演的『徐恩平』是最年輕的國會議員，是可以為了愛情，豪不猶豫自斷前程的人。」隨後，朴秉恩馬上用搞笑藝人的語氣補充說：「我跟李相燁在劇中...會脫衣服喔！請觀眾絕對要追劇！」
《夏娃的醜聞》6月2日起，每週四、五在中華電信MOD、Hami Video與韓國獨家跟播。「少女時代」徐玄和羅人友主演的韓劇《魔咒情人》也確定在6月16日起獨家跟播。廉晶雅和全昭旻主演的《Cleaning up 清潔工》，以及尹汝貞與「經紀人、李瑞鎮的美國行《意外的旅程》也可至同平台收看。