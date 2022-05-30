化名「觀自在」販毒　企圖逃避10 餘年刑責

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一名37歲的游姓藥頭遭地檢署通緝，因不想面對10餘年刑期而選擇逃亡藏匿，且於藏匿期間仍持續販毒賺取生活費，交易地點均刻意選擇無監視器設備之偏僻昏暗田間小路，難以掌控行蹤。惟警方鍥而不捨布線追緝，終於在犯嫌準備毒品交易時當場查獲，未料體型壯碩的游嫌，先用力撞擊員警後拔腿狂奔，仗勢熟悉地形，跳入農田、草叢藏匿，警方追捕數百公尺，趁一手拉到游嫌時持辣椒水制伏，游嫌痛苦地在地上打滾束手就擒，當場起獲數包準備販賣之海洛因包及安非他命。
經查游姓藥頭透過通訊軟體LINE與藥腳聯繫，客源從20餘歲的年輕人至70餘歲的老翁均有，其雖不斷變換佛系「觀自在」、「菩提本無樹」、「一花一世界」等暱稱及用語，企圖掩飾販毒行為，仍難逃警方法眼，全案警詢後依販賣毒品、毒品通緝、妨害公務罪嫌移送地檢署偵辦。
臺中市刑大呼籲民眾勿輕易嘗試毒品，自毀前程；另提醒民眾如有收到地檢署傳票文書等，務必依限到案說明，勿存僥倖心態置之不理，將損害自身權益。法網恢恢、疏而不漏，臺中市警方亦嚴正宣示將持續針對毒品案件刨根溯源，防制毒品氾濫危害民眾健康。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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