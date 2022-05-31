手搖飲優惠指南！可不可熟成紅茶「冰鳳春芽」外送買1送1
不到端午不收衣，端午節代表進入夏天酷暑，天天都想來上一杯清涼手搖飲。人氣手搖飲可不可熟成紅茶，推出大受好評的春鳳系列2.0「冰鳳春芽」，獨家上架Uber Eats還享指定飲品大杯限量買一送一優惠！春陽茶事端午限定「冬瓜檸檬」系列大杯現折10元。不要對我尖叫則攜手蝦皮購物，推出超划算電子票券限時搶購，共5款手搖飲祭出優惠，「桂花烏龍」最低下殺2.9折只要16元。
可不可熟成紅茶端午連假前夕，迎接日漸炎熱的天氣，推出大受好評的春鳳系列2.0，主打清新甘甜的綠茶搭配整條新鮮鳳梨果肉，再點綴兩顆金桔，開賣香甜微酸的「冰鳳春芽」！並於5/25～6/30獨家上架Uber Eats外送平台。
6/1～6/14新客獨家，期間限定「春芽系列買一送一」，訂購指定飲品「春芽綠茶」與「冰鳳春芽」享大杯限量買一送一優惠，數量有限售完為止（Uber Eats新用戶限定優惠，每帳號每日限於同一分店使用一次，每訂單最多買五送五）。
不要對我尖叫攜手蝦皮購物推出超划算優惠電子票券，最便宜下殺2.9折只要16元，限時搶購時段曝光。「香柚檸檬氣泡飲」6/6活動優惠價29元，（原價大杯70元，限量1千份，售完為止）；「玫瑰紅茶歐蕾」6/6優惠特價40元，（原價大杯80元，限量1千份，售完為止）；「桂花烏龍」6/18活動優惠價16元（原價大杯55元，限量1千份，售完為止）。
第二波6/15～6/22再推荔枝系列優惠，「香柚荔枝水果茶」特價39元，（原價大杯65元，限定500杯，售完為止）；「荔枝冰茶」特價45元，（原價大杯65元，限量500杯，售完為止）。
春陽茶事也於端午假期推出限定優惠，夏季沁涼首選古早味「冬瓜檸檬」系列，以甘醇冬瓜露搭配屏東九如盛產的綠檸檬，放入晶透彈牙的手工粉條滿足口感，6/3～6/5至門市購買冬瓜檸檬系列（古意冬瓜檸檬／冬瓜檸檬粉條），享大杯現折10元優惠！（優惠一人限購2杯，恕不提供外送和來電自取服務）。