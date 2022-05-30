蘇揆要查很多孩子走了　侯友宜：積極正向守護生命

藝人郭彥均日前分享和醫護友人的對話，一句「很多孩子走了」，讓行政院長蘇貞昌稱將究責查辦，引發軒然大波；對此，新北市長侯友宜今（30）日指出，面對疫情，用積極正向的態度，守護每一個人民最寶貴的生命。
針對藝人郭彥均的「很多孩子走了」風波，侯友宜今日在新北市議會的大廳受訪時認為，面對這一段時間的疫情，大家都是要全心全力的把防疫做好，用積極正向的態度，守護每一個人民最寶貴的生命，希望疫情能夠守住，讓大家都能夠平安度過這個難關。
至於疫情是不是有下滑的趨勢？侯友宜表示，新北市的疫情在5月17日達最高點，是當日確診的人數是27000，逐漸、逐漸到今日的5月30日，看到7天的平均線是逐漸往下在滑，不過雖然疫情逐漸有緩和的狀況，新北市還是要全力以赴把疫情做得更穩定；目前每天確診的個案還是在萬名左右，新北一定要全力以赴守住每個疫情的個案，希望把它做到更穩定。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。