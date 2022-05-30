夏月電價6／1上路！全國逾360萬戶不受影響

夏月電價將在後天6月1日開始實施，台電表示，夏天因冷氣空調用電增加，因此用電量比非夏月多4成左右，每戶每月電費平均增加約459元，不過全國仍有逾360萬戶因用電較少，完全不受影響。
台電每年6到9月仿效國際大國，如美國、日本、英國電業推動夏月電價制度，自民國78年實施至今已超過30年。由於夏月用電大幅增加，為了供應較高的用電需求，夏月電價可合理反映夏月、非夏月供電成本差異，也可透過價格方式引導用戶節約用電。
台電說明，我國去（110）年每戶平均每月用電量約352度，在非夏月期間每戶平均用電量是312度，到了夏季6到9月因氣溫上升，平均每月用電量增加至433度，比非夏月高出近4成，也因此每月電費平均增加約459元，其中335元（73%）來自用電量增加，因夏月電價調整而增加的部分僅124元。
台電進一步指出，夏月電價僅影響每個月用電120度以上的電費部份，根據統計，全國有368萬戶每月平均用電在120度以下，只要維持平時用電情況，就完全不受夏月電價影響，另有497萬戶每月用電量約在121至330度，夏月電價時間內每度受影響幅度僅為0.28元，而主要影響為每月用電超過1000度的用戶，約佔整體用戶比例2.8%。
台電強調，台灣能源有高達98%來自進口，每一度電都很寶貴，近年氣候議題也引發全球的高度重視，除了提高能源使用效率之外，節約能源、減少碳排放，才是永續發展的根本之道。