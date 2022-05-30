自由廣場作為兒童疫苗接種站？柯文哲怒嗆中央：白痴命令
新冠肺炎疫情在全台灣持續延燒，指揮中心今（30）日宣布，有33萬劑兒童疫苗於上午到貨，因此將在6月1日起，於六都開設6個大型疫苗接種站，專門為5-11歲的兒童接種疫苗，消息一出引發議論，不僅新北市長侯友宜表示事先毫無知悉，就連台北市長柯文哲也表示沒接獲相關資訊，更怒批指揮中心「這個是很白痴的命令」。
柯文哲今日下午進入台北市議會進行市政總質詢，國民黨台北市議員戴錫欽在質詢時，詢問柯文哲是否知道中央6月1日要在自由廣場開設大型疫苗接種站，專門為5-11歲的兒童接種疫苗？對此柯文哲、副市長黃珊珊以及衛生局長黃世傑等人，都表示沒有接獲中央通知，柯文哲更直言「這是個很白痴的命令，都在學校打完了，中央是要幹什麼？」
柯文哲強調，台北市5-11歲的兒童，都已經安排好在校園裡面施打疫苗，「為什麼要搞這個？打完就好了啊。沒有必要。」戴錫欽則再度追問，1日就要上路，如果北市按照自己的步調進行，是不是又要被罵「扯中央後腿」？，會不會讓兒童的家長們無所適從？柯文哲也強調，在學校打不是很好嗎？「中央不要亂下命令啦，哎呦。」
「不可能把全台北市的小學生，全都集中到中正紀念堂施打，這麼簡單的道理都不懂？」柯文哲強調，在學校打，誰有打誰沒打都很清楚，因為有造冊；如果改去接種站，要怎麼登錄？反而弄得更亂且對疫苗施打沒有幫助。黃珊珊也補充說明表示，自由廣場有很多快篩陽性的患者，也不太建議兒童在該場域與他人接觸。
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