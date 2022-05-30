現場曝！尼泊爾客機失事殘骸四散　已確認14人罹難

尼泊爾一架載有22人的民航客機29日起飛不久後隨即失聯，今（30）日官方證實已經定位小飛機的墜機地點，且從散落的殘骸堆中找到14具遺體。政府評估，這起空難意外應該沒有倖存者。外傳部分乘客遺體處於無法辨認的狀態。
綜合媒體報導，尼泊爾塔拉航空（Tara Air）一架9 NAET雙引擎小飛機29日上午9時55分起飛，原本要從西部城鎮波卡拉（Pokhara）飛往佐莫索姆（Jomsom），卻在飛行過程中朝著喜馬拉雅山脈的拉吉里峰（Mt. Dhaulagiri）飛去，通常飛行時間為20至25分鐘，但客機起飛12分鐘後與塔台失去聯繫。幾小時後，這架飛機就被發現墜毀在中部穆斯丹（Mustang）地區塔桑（Thasang）農村附近。
機上含機組員在內共22人，包括來自印度塔納市的一家四口、2名德國人、13名尼泊爾籍乘客，以及3名尼泊爾機組員，其中資深的機師吉米雷（Prabhakar Ghimire），擁有豐富山區飛行經驗。
在飛機傳出失事消息後，軍方和民營企業的直升機隨即前往搜索，不過礙於山區降雪，晚間搜救行動中斷，30日清晨才又重新展開搜索。
尼泊爾軍方發言人習瓦爾（Narayan Silwal）在推特上指出，救難部隊已經定位飛機失事地點，後續會再公布相關細節，同時他也公布了失事現場的照片，可以看得出，客機墜毀在山壁上，機身斷成多截，殘骸散落現場。
習瓦爾表示，目前已找到14具遺體，將空運到首都加德滿都（Kathmandu）進行驗屍程序。有消息人士透露，部分乘客遺體已處於無法辨認的狀態，警方正在現場收集遺體殘骸。
尼泊爾政府發言人表示，依據初步評估，沒人能在此次空難中倖存，懷疑機上所有乘客均已喪命。