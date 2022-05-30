范冰冰5愛情金句！感情上至少失戀一次、事業上失敗一次

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「一個人最少要在感情上失戀一次，在事業上失敗一次，在選擇上失誤一次，才能真正的長大。親愛的，別怕輸不起，一切來得及。」
曾有前輩在我失戀時告訴我，與其往後痛苦好幾十年，任何時候的分開和挫折都不算太晚。身旁許多女人只要過了30歲，往往沒有勇氣離開一段感情或是工作，哪怕自己所遇非人、事業停滯，但卻因「害怕找不到更好的」的心態而不敢放手。
剛出道時，范冰冰一天到晚被嘲笑是花瓶，當她2007年選擇離開經紀公司、自組「范冰冰工作室」時，外界都不看好，畢竟那時的范冰冰才26歲，眾人皆好奇她到底能搞出什麼名堂。
創立工作室後，范冰冰勤接通告，從電視劇到電影、小成本文藝片到大成本製作，她無一不包，想透過大量曝光率賺取知名度。同時她拓展人脈，結交許多外商公關，意圖闖進國際市場，而我們都知道，她成功地靠著一襲「青花瓷」晚禮服驚艷坎城紅毯，一躍成為「國際范」。
倘若當初，范冰冰仍繼續待在經紀公司，靠著公司幫她打造的甜姐兒形象走下去，雖然還是會走紅，但我們就沒辦法看到現在這麼霸氣的「范爺」了吧？
「每個人面臨的情感都不一樣，沒有辦法斷定，但最初是要相愛，不能有任何的目的，只要有愛，到底會不會走向婚姻都不重要。」
范冰冰這句話想講的，即是在一段感情裡，當我們遇到瓶頸期，最後無法走下去時，請記得相識最初的那份真心。只要雙方曾經愛過，即便無法走到最後，也不要遺憾或是難過，有時候只不過是緣份已盡罷了。
「沒有真正意義上的豪門，重要的是你要看門後面的那個人是誰。」
范冰冰說，她不會想嫁豪門，而是想把自己變成豪門。
相信女人都渴望能擁有美好的歸宿，幻想著對方若能有錢有勢，那麼自己在家便能高枕無憂。但看看新聞，有多少豪門貴婦面臨到了丈夫外遇的窘境，得到了錢，但失去了愛，晚年身心靈都十分孤寂。
與其想著要嫁給有錢人，不如花點心思去觀察適合自己的對象，才是感情長久的關鍵。
「一直說男人是否可以給女人安全感，但我覺得安全感應該來自女孩子自己吧！有安全感了，再尋找一份自己想要的愛情，這才是一個比較好的模式。」
想找尋一段好的感情，前提就是將自己變成更好的人。所謂更好，並不僅止於外表和工作能力，反而是自己能否跟自己好好相處，就算沒有男人，自己是不是也能快樂過生活、給自己安全感。
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