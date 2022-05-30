女子散步突遭「美洲獅攻擊」！忠犬拚死反抗 英勇結局曝
16日時，美國加州一名24歲女子，正與愛犬「伊娃（Eva）」在三一河（Trinity River）邊散步，殊不知旁邊藏著一隻美洲獅，倏地跳到女子面前展開攻擊，她嚇得立刻呼喊伊娃，伊娃也立刻衝來與美洲獅纏鬥，女子順利獲救，但愛犬因此身負重傷，送往醫院救治。
16日一名女子正於美國加州北部的河邊散步，不料突遭野生美洲獅襲擊，利爪大力掃向肩膀，幸虧外套保護而沒有皮開肉綻，而跟在一旁的狗狗伊娃見狀，為保護主人，牠立刻跳向美洲獅與之戰鬥。可美洲獅的攻擊力不容小覷，一下子便咬住伊娃的頭部，女子慌忙下趕緊從周遭拾取石頭、木棍等道具幫忙。
可一人一狗的攻勢並未擊退美洲獅，好在另一位女民眾開車路過此地，見到這般慘狀迅速下車幫忙，「美洲獅對我們露出利齒，所以我趕快對著牠的臉噴胡椒噴霧，這似乎是我人生中最長的5到10秒，心中拼命祈禱：『拜託一定要有用！』」，好在胡椒噴霧相當有效，成功嚇退美洲獅。
主人並未受到嚴重傷害，可英勇的伊娃卻身受重傷，在送醫路途中不停抽搐。經獸醫師評斷，伊娃有兩處顱骨骨折、鼻竇腔被刺破和左眼周圍嚴重腫脹等狀況，情況相當危急。幸虧在網友熱心地募捐，及獸醫精湛的開刀技術下，伊娃順利脫離險境，並在20號當日返家休養。
加州魚類與野生動物部門官員表示，若不是英勇的伊娃，主人很可能因此喪命。網友見到伊娃順利返家的消息都很開心，回覆「很高興牠回家了！」、「你是英雄伊娃！很高興你回家」、「很高興牠回家了！現在開始為狗發明獅子防護頭盔！」、「感謝您分享牠的康復情況。我很抱歉這件事發生了，但伊娃一定很開心你沒事。伊娃是世界上最偉大的狗」。（編輯：李惠婷）