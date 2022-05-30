快訊／汪小菲撕破臉！怒控大S用禁藥　每月索討100萬費用

汪小菲和女星大S（徐熙媛）去年底離婚，本是好聚好散，雙方互給祝福，但自離婚後，男方火速被爆料熱戀小14歲女星張穎穎，疑似「婚內出軌」，慘被砲轟成渣男，新歡則被貶為「知三當三」，兩人被狗仔曝光私下聚會身體交疊照。面對輿論抨擊，他也不忍了，今（30）日反咬前妻「徐熙媛長期通過他人處方服用違禁藥物，每月還要我給藥方100萬台幣。」





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▲張穎穎月初曬出野餐文，汪小菲隔了兩周才發出同款野餐墊和葡萄酒。（圖／翻攝張穎穎抖音、汪小菲微博）

汪小菲今日在微博表示，2021年2月來台灣隔離期間，收到大S的離婚要求，努力挽回以為談和了，5、6月期間想把孩子帶回北京，因為疫苗和孩子安全關係受挫，情緒激動才會發微博抨擊台灣抗疫不力，第二天就收到離婚通知，多次挽留，還想盡力安排妻兒返回中國隔離，「好好生活陪我創業」，結果都被拒絕。





他自認實在無法忍受，於當年10月底再次回台灣談離婚，「結婚期間，徐熙媛長期通過他人處方服用違禁藥物，每月還要我給藥方100萬台幣，她幾次精神出現狀況都是本人在旁搶救，不多說了。」網友要他拿出證據，不要空口說白話毀謗大S，他也霸氣回應：「看台北法院怎麼說吧！」結果發布沒多久，又秒刪文章。





對此，大S經紀人則向《NOWnews今日新聞》回應，「熙媛從不做違法的事情，她也從來不強迫身邊的任何人做任何事。熙媛從第三胎流產之後身體便無法應付太大量的工作，尤其家中兩個孩子都還小，都是熙媛在照顧，所以她盡量把時間留給孩子；據我所知，他們倆從結婚之後家中的開銷都是兩人平分，那100萬是熙媛收入減少後，小菲自願負擔的家用費用，離婚後依舊維持原狀，沒有多一毛錢，這是我所知道的狀況。辛苦大家了，謝謝」。





▲汪小菲發文指控大S每月用違禁藥品，還跟他拿100萬元。（圖／汪小菲微博）







▲汪小菲怒槓網友，不怕被說毀謗罪。（圖／汪小菲微博）

▲汪小菲嗆台灣媒體「憑什麼讓你們弄我」。（圖／汪小菲微博）

大S和汪小菲離婚後，從未口出惡言，面對前夫屢次緋聞曝光，也善意回應「祝對方找到第二春」，和新婚老公具俊曄對外非常低調，至今從未公開合照，被大陸網友稱讚為離婚典範，果然是個體面人。汪小菲原本自詡為「會為他人著想的巨蟹座」，但面臨多次被台灣狗仔爆料，好脾氣一夕破功，跟網友開槓了起來，更怒嗆「都是台灣媒體爆料，我他媽的這麼多年，憑什麼讓你們弄我」。





網友見他情緒失控，反覆發文編輯又刪除，紛紛留言「大S對你的評價是易怒，容易牽連身邊的人，挺準的」、「你要拉大S下水嗎？真的吐了」、「這樣的前夫真是醉了」、「開始走得不到就毀了她的路線了」。



