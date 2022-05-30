高市民生醫院遭爆專責病房環境差　鍾飲文：一切符合規定

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鍾飲文指出，所有專責病房都經各級專家檢視，包括民生醫院專責病房也都符合規定。專責主要是要考慮人力配置、通風狀況、設備、動線等狀況。民生醫院專責病房有經過高市專家諮詢委員會的稽核，所有設備都符合標準。
鍾飲文也說，民生醫院病房也有冷氣，另外護病比的部分，政府針對不同層級醫院規範不同，如醫學中心最理想是一比五，但目前狀況是一比七。而民生醫院是地區級醫院，護病比也完全符合規範。鍾飲文感謝市民朋友的關心，防疫期間醫護相當辛苦，希望能多給醫護人員多給鼓勵。
衛生局簡任技正潘炤穎說明，民生醫院是高屏醫療網的指定應變醫院，目前規畫中專責病房有分兩種，有10床負壓隔離病房，另有137床為專責病房，也都經過內部感控、氣體流通上有定期過濾，近期的檢驗也都符合標準。
另外，為確保住宿型長照機構住民安全，高雄市今天也公布機構確診指引，未來一周內需快篩5次。鍾飲文也表示，高雄市住宿型長照機構訂有「快篩楊姓處置指引」，當長照機構發現確診，當天是第0天，所有住民、工作人員都要進行居家快篩，快篩陽性住民立即由指定專責醫院評估給藥，並分艙至隔離區。
鍾飲文也指出，隔天是第1天，除了陽性個案外，其他住民、工作人員還需進行快篩，陽性者需再進行隔離、給藥。另外在第3、第5、第7天由機構執行居家快篩。在行政處置上，當機構出現第一起居家快篩陽性時，當地衛生所會依據照冊給首次每人一劑快篩試劑。
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