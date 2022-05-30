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高市民生醫院遭爆專責病房環境差　鍾飲文：一切符合規定

▲高市民生醫院遭爆專責病房環境差，高雄醫學大學附設醫院院長鍾飲文表示一切皆符合規定。（圖／高市府提供）
▲高市民生醫院遭爆專責病房環境差，高雄醫學大學附設醫院院長鍾飲文表示一切皆符合規定。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-30 21:00:00

高雄市立民生醫院遭踢爆，隔離病房簡陋，照護人力不足，市長陳其邁表示，疫情期間醫護人員非常辛苦，除了本來的工作，還要到社區站、學校協助疫苗施打，希望市民朋友都給醫護人員鼓勵，高雄醫學大學附設醫院長鍾飲文也指出，所有專責病房都經各級專家檢視，包括民生醫院專責病房也都符合規定且也經過高市專家諮詢委員會的稽核，所有設備都符合標準。

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▲高市醫療防疫量能表。（圖／高市府提供）
▲高市醫療防疫量能表。（圖／高市府提供）
高市醫療防疫量能目前在第一級的病床共有2145床，包括負壓隔離病房111床、專責病房2034床。目前空床率有55.8%，量能足夠。在第二集加強型防疫旅館，共484床，空床有391床，空床率達80.8%。全市有5萬2650人進行居家照護。

鍾飲文指出，所有專責病房都經各級專家檢視，包括民生醫院專責病房也都符合規定。專責主要是要考慮人力配置、通風狀況、設備、動線等狀況。民生醫院專責病房有經過高市專家諮詢委員會的稽核，所有設備都符合標準。

鍾飲文也說，民生醫院病房也有冷氣，另外護病比的部分，政府針對不同層級醫院規範不同，如醫學中心最理想是一比五，但目前狀況是一比七。而民生醫院是地區級醫院，護病比也完全符合規範。鍾飲文感謝市民朋友的關心，防疫期間醫護相當辛苦，希望能多給醫護人員多給鼓勵。

衛生局簡任技正潘炤穎說明，民生醫院是高屏醫療網的指定應變醫院，目前規畫中專責病房有分兩種，有10床負壓隔離病房，另有137床為專責病房，也都經過內部感控、氣體流通上有定期過濾，近期的檢驗也都符合標準。

另外，為確保住宿型長照機構住民安全，高雄市今天也公布機構確診指引，未來一周內需快篩5次。鍾飲文也表示，高雄市住宿型長照機構訂有「快篩楊姓處置指引」，當長照機構發現確診，當天是第0天，所有住民、工作人員都要進行居家快篩，快篩陽性住民立即由指定專責醫院評估給藥，並分艙至隔離區。

鍾飲文也指出，隔天是第1天，除了陽性個案外，其他住民、工作人員還需進行快篩，陽性者需再進行隔離、給藥。另外在第3、第5、第7天由機構執行居家快篩。在行政處置上，當機構出現第一起居家快篩陽性時，當地衛生所會依據照冊給首次每人一劑快篩試劑。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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